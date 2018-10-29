Başkan Erdoğan tarihi açılışta konuştu! 'Kıtalar arası uçuş güzergahı değişecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk etabı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, havalimanının ismini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Havalimanı açılış törenindeki konuşmasından notlar:

* Saygıdeğer bakanlar ve milletvekilleri sizleri selamlıyorum. Bugün burada sizlerle iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. İstanbul Havalimanımızın açılışını kıymetli dostlarımızla yapıyoruz. Yeni havalimanımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum.

* Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü de kutlu olsun. Öncelikle bu güzel günümüzü bizimle paylaşan Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Kosova Cumhurbaşkanı, KKTC Cumhurbaşkanı, Makedonya Cumhurbaşkanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı, Moldova Cumhurbaşkanı, Bosna Hersek Başbakanı, Bulgaristan Başbakanı, Azerbaycan Meclis Başkanı ve diğer ülkelerden gelen bakanlara çok çok teşekkür ediyorum.

* Endonezya'daki düşen uçakta ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, Endonezya halkının başı sağolsun. İstanbul bizim sadece şehrimiz değil, ülkemizin en değerli markasıdır. Bu İstanbul şehri ki ona paha biçilmez, öyle bir incidir ki iki deniz arasında yeridir dünyada güneş ile tartılsa... Paha biçilmez bu şehre böylesine yaptığımız eser. Adını İstanbul olarak açıklıyoruz.

* Atatürk Havalimanı'nın faaliyet dışındaki alanları 'millet bahçesi' olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da İstanbulumuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı ve burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun.

* İstanbul Havalimanımızı yapmak için 2013 yılında ihalesini gerçekleştirdiğimizde Yıldırım ifade etti. Pek çok çevrenin bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğini merak ettiğini biliyoruz. Buraları iyi bilirim. Buralarda Cahit Bey'in hazırlıklarını yapması lazım. Kalan çukurlarda bir çevre düzenlemesi yapmak suretiyle inşallah onları da oralarda gayet güzel çevre şehircilik açısından göller haline getirmek, geçerken bir taraftan yeşili bir taraftan gölleri izlemek başka bir keyif verecektir.

* Geçenlerde bir TV kanalında kendini çok beğenen biri burası çöker diyorlar, niye çökermiş burada çakılan kazıklardan haberin var mı? Tüm bunlar neden yapılıyor. Bu elinizdeki teknolojinin bize verdiği imkanlardır. Bugün finansmanından inşaatına kadar bu dev projeyi tamamladık, ilk resmi töreni sizlerle beraber yapıyoruz. 4 etaptan oluşan projenin ilk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. İlk etapta 3 pistle açılan havalimanımız, 6 pistle 6,5 metrekare apron büyüklüğü, raylı sistemi, kargo ve kapalı açık otoparkları, destek birimleri ve sosyal tesisleri ile bir eserdir. 2. etapta doğu ve batı paralel pisti var. 3. etapta ilave pist taksi yolu, son etapta taksi yolları paralel pist terminal ve taksi yolları var. Önümüzdeki 10 yıl boyunca havalimanımız büyümeye devam edecektir. Çevreci tabiat dostu proje olan havalimanımız için 120 bin kişi görev yapmaktadır.

* Son teknolojiye sahip şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Kara yolu, deniz ve alternatif sistemde ulaşım sağlanacak, pek çok yeniliğe imza atılacaktır. Yatırım bedeli 10 milyar 247 bin avro. Devlete bu kira sürecinde 22 milyar 152 bin avro olmak üzere 32,4 milyar avro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor. İlk etabın finansmanının 4,5 milyarlık kısmı Ziraat, Halkbank ve Vakıf Bank ile sağlanmasını çok önemli görüyorum. Toplam bütçe içerisinde sembolik bir rakamı ifade eden projenin işletme süresinin 12 yılı, 342 milyon avro dış hat yolcu garanti edilmiştir. Hem mimari, işletme, inşaat ve finansmanı ile ülkemizin yüz akı dünyada örnek olacak bir projedir. Kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, taşeronlara, mimarından mühendisine, işçisine teşekkür ediyorum. Değerli misafirler coğrafi olarak İstanbul tarih boyunca stratejik konumda yer almıştır. İstanbul Havalimanı ile en önemli transit merkezi olmuştur. 60 ülkeyi 20 trilyonluk ekonomileri birbirine bağlıyor. Bu havalimanı ile kilit yolu daha da ileriye taşıyoruz. Sadece ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız büyük bir hizmet olarak görüyoruz.

* Teknoloji alanındaki öncülüğü ile akıllı havalimanı olarak faaliyet gösterecektir. Avrupa hava sahasının yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Uçuşların güzergahı büyük ölçüde değişecektir. Ülkemizde inşa edilmesi tesadüfi değildir. Türkiye eğitimden sağlığa her alanda dev yatırımlarla kendisini bu geleceğe hazırlamıştır. Havacılıktaki seviyemiz dahi başlı başına bir başarı hikayesidir. Ülkemizdeki havalimanı sayısı göreve geldiğimizde 26'ydı. Bugün 56'ya çıkarmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde inşası devam edenlerle 64'e çıkacaktır. Destinasyon olarak dünyada bir numarayız. Havacılık sektörümüzün cirosu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselmiştir. Bu başarılara son 5 yılda yaşadığımız nice provakasyona, nice tuzağa ve nice saldırıya rağmen imzayı attık. Türkiye milli gelirine göre dünyada 17. satın alma paritesine göre dünyada 13. sıraya yükselmiştir.

* Geleceğine güven ve ümitle bakan bir Türkiye olarak hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 95. yılında bu muhteşem eserle 2023 hedeflerimiz bir kez daha güçlenmiştir. Milletimizin bu vesile ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkemizin kuruluşunda kanı olan herkesi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

* Güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu ülke için dökülen tek damla kan da alın teri de boşa gitmemiştir. Yaptığımız her işi milletimizin takdirine emanet ediyoruz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını, hedeflerimizle oluşturuyoruz. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya, refahın sembolü haline gelmeye de kararlıdır.