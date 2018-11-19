Başkan Erdoğan sordu: Ankara adaylığı hakkında düşüncen ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir için adaylığı konuşulan Mehmet Özhaseki ile arasında geçen diyalog kulisleri karıştırdı.

Gazeteci Deniz Zeyrek'in haberi Ankara kulislerini heyecanlandırdı.

Deniz Zeyrek'in bugünkü yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"AK Parti'den önemli bir kaynağım Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özhaseki arasındaki şu diyaloğu aktardı:

Erdoğan: Ankara adaylığı hakkında ne düşünüyorsun?

Özhaseki: Bu bir talimat mı?

Erdoğan: Sen niyetini söyle

Özhaseki: Beni affedin, çok iyi adaylarımız var (Veysel Tiryaki, Mustafa Tuna gibi isimleri sıralayarak.)

Erdoğan: Ankara'da Kayserili çok mu?

(Bu son soru Özhaseki'nin Ankara adaylığından kaçamayacağını anlamasına neden olmuş ki söyleşilerinde adaylığa yeşil ışık yakmaya başladı.)