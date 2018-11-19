Başkan Erdoğan sordu: Ankara adaylığı hakkında düşüncen ne?
AK Parti'de Ankara için düşünülen isimlerin başında gelen Mehmet Özhaseki ile Başkan Erdoğan arasında geçen diyalog, kulislerde büyük heyecana neden oldu.19 Kasım 2018 Pazartesi 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir için adaylığı konuşulan Mehmet Özhaseki ile arasında geçen diyalog kulisleri karıştırdı.
Gazeteci Deniz Zeyrek'in haberi Ankara kulislerini heyecanlandırdı.
Deniz Zeyrek'in bugünkü yazısındaki ilgili bölüm şöyle:
"AK Parti'den önemli bir kaynağım Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özhaseki arasındaki şu diyaloğu aktardı:
Erdoğan: Ankara adaylığı hakkında ne düşünüyorsun?
Özhaseki: Bu bir talimat mı?
Erdoğan: Sen niyetini söyle
Özhaseki: Beni affedin, çok iyi adaylarımız var (Veysel Tiryaki, Mustafa Tuna gibi isimleri sıralayarak.)
Erdoğan: Ankara'da Kayserili çok mu?
(Bu son soru Özhaseki'nin Ankara adaylığından kaçamayacağını anlamasına neden olmuş ki söyleşilerinde adaylığa yeşil ışık yakmaya başladı.)
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