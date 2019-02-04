0553 313 94 23

Başkan Erdoğan sitem etti: Ne olacak halimiz?

Başkan Erdoğan, ciddi yatırımlara rağmen Milli Takımın aldığı başarısız sonuçlara sitem etti. Erdoğan, "Bu Milli Takımızın hali ne olacak" dedi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 00:17
Başkan Erdoğan sitem etti: Ne olacak halimiz?

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takım'ın geçirdiği başarısız süreçten dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT'de konuk olduğu canlı yayında önemli sorulara cevap verdi. Futbol takımları hakkındaki soruya da içtenlikle cevap veren Erdoğan, Başakşehir'in başarılarını takdir ederken tuttuğu takım Fenerbahçe'nin de çıkışa geçtiğini söyledi.

Sözlerine devam eden Cuhurbaşkanı Erdoğan, futbola yapılan ciddi yatırımlara rağmen Milli Takım'ın aldığı başarısız sonuçlara sitem ederek "Bu Milli Takımızın hali ne olacak" dedi.

"Başakşehirliler'e sesleniyorum"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

"Türkiye'de futbolu ülkemizin dört bir yanına altyapı noktasında eşit oranda dağıtalım. Herkes aradığını orada bulsun. Sonuçta Süper Lig'de oynayan takım sayısı 18. Belli takımlar var ki, belli ağırlığı olan takımlar. Takımlar biraz da seyirci potansiyeliyle anılıyor. Onlar da o seyirciyi yakaladığı için de. Başakşehir çok çok başarılı gidiyor. Onunla övünüyorum. Belediye başkanlığı döneminde kurduk. Buralara kadar geldik. Çok ciddi bir seyircisi yok. Başakşehirliler'e sesleniyorum, "Siz niçin maçları seyretmiyorsunuz?" diye. Gayet güzel stadları var. Biraz yavaş yavaş artışa başladı. Bugün deplasmanda kazanmış."

"Fenerbahçe tehlikeli bölgeden uzaklaştı"

Fenerbahçe de uzun bir ayrılıktan sonra arka arkaya şimdi galibiyet almaya başladı. Bir tırmanışa geçmiş oldu. Tehlikeli bölgeden çıktı. Tehlikeli bölgeden memleketim Rize'de sıyrılma mücadelesi veriyor.

Tüm bunlar iyi de, milli takımımızın hali ne olacak? Bu kadar tesis var. Dünyada kafaya oynayanların çoğu ülkenin böyle altyapısı yok.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 00:17
  1. Rize
  2. Başkan Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan sitem etti: Ne olacak halimiz?
    1. Başkan Erdoğan sitem etti: Ne olacak..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Şubat 2019
    3. Tarihte bir ilk: Papa'dan 'çıban başı'..
    4. Sudeysi'ye sert tepki: Ey Amerika'nın..
    5. Master yüzücülerden 44 Türkiye rekoru
    6. Irak'ta İranlıları taşıyan araca..
    7. Dünyanın merakla beklediği görüşme..
    8. MHP'den o isme sert sözler: Layık..
    9. Beşiktaş'tan Kagawa açıklaması:..
    10. Esed Soçi'yi ihlal etmeyi sürdürüyor!..
    11. Irak'ta, İranlıları taşıyan otobüse..
    12. "Önemli olan Türk sinemasının dünyada..
    13. Ahlaksız laikçi Murat Başoğlu'na hapis..
    14. Master ve Halk Türkiye Badminton..
    15. Hacıları taşıyan otobüste patlama! Ölü..
    16. Maçın ardından
    17. Güneş'ten Tolgay Arslan açıklaması:..
    18. Notaların altındaki şirke dikkat:..
    19. İP'in adayından CHP'ye eleştiri: Beni..
    20. Benfica'dan peş peşe 5. galibiyet
    Bu ilk değilmiş! Tecavüze kalkıştı, yarı çıplak olarak dağda yakalandı!
    Bu ilk değilmiş! Tecavüze kalkıştı, yarı çıplak olarak dağda yakalandı!
    Maceracı'nın FETÖ oyunu ortaya çıktı
    Maceracı'nın FETÖ oyunu ortaya çıktı
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Doğu Türkistan'da ABD ile Çin'den 'işkence' ortaklığı!
    Doğu Türkistan'da ABD ile Çin'den 'işkence' ortaklığı!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Kafada mantar neden oluşur?
    Kafada mantar neden oluşur?
    Kenevir nedir? Kenevir faydalı mı yoksa zararlı mı?
    Kenevir nedir? Kenevir faydalı mı yoksa zararlı mı?