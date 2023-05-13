Başkan Erdoğan: Sandıklar yarın Biden'a da cevap verecek!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da partisinin Ümraniye Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen Ümraniye mitingine katılarak bir konuşma yaptı.

Şimdi de Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde engellerin aşıldığı, tohumların yeşerdiği, hayallerin gerçeklere dönüştüğü, gerçeklerden geleceğe doğru adım attıkları o tarihî günün arifesinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın yani yazdığımız aşk mektubunun muhatabı tüm milletimizin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı hepimizin yüzyılı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal'in yanında Kandil var, Kandil'in parlamentodaki uzantıları var. Sen bunların hesabını Allah'a nasıl vereceksin? Yanında da malum tipler var. Onlar da utanmadan yuvarlak masanın etrafında dönüp dolaşıyorlar.

Ne diyoruz, aile diyoruz. CHP LGBT, İYİ Parti LGBT, HDP ne diyor LGBT. LGBT, Cumhur İttifakı'nın semtine yaklaşır mı? Bu zillet LGBT'ci.

Üç kıtanın kalbi noktasında bir ülkeyiz. Enerji güzergahının geçişindeyiz. Haçlı Seferleri'nden Çanakkale harbine kadar bu niyet vardı. Bu vatanı bize yar etmemek için her şeyi yaptılar." ifadelerini kullandı.

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"Batının yıllarca bize diz çöktürmek için dayattığı ne kadar konu varsa hepsini de içeriye boca edecekler." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani bizim ülkemizin güvenlik çıkarları için Akdeniz'de, Ege'de NATO'da dik duruş sergilediğimiz meseleler var ya hepsine de teslim bayrağını çekecekler. Ne diyor Bay Bay Kemal, Rusya'ya biz yaptırım uygularız diyor. Ya Bay Bay Kemal bu ne akıldır? Bu nasıl anlayıştır? Bugüne kadar biz tarım ürünlerinde Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Savunma sanayiinde öyle, aynı şekilde şu an turist akınında 5 buçuk milyona yakın turist bize Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden, Erdoğan'ı düşürmemiz lazım diye talimatı verdi bunu ben biliyorum, bütün halkım biliyor. Şimdi yarın sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek. Rusya'nın hükümet sözcüsü ne diyor, diyor ki yalan söylüyor, açıklasın, ispat etsin diyor. Var mı ispatı yok. Böyle duyduk diyor. Delil yok ama olabilir diyor. Bu nasıl siyaset. Benim milletim sana bu ülkeyi teslim etmez. Türkiye'yi uzak tutmak için tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir diplomasi dengesi kurduğumuz Rusya Ukrayna Savaşı'na balıklama dalacaklar. Zaten şimdiden dokunma sözü verdikleri savunma sanayimizi çökertip kazanımlarımızı birer birer ortadan kaldıracaklar. Dışarıya uçak, helikopter, İHA, SİHA, gemi, roket yazılım satan bir Türkiye'den bunların hepsini tefecilerden alabilirlerse alınan borçla tedarik eden bir Türkiye'ye yol açacaklar." şeklinde konuştu. (İLKHA)