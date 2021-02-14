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Aktüel Başkan Erdoğan Rize'ye döndü
Aktüel

Başkan Erdoğan Rize'ye döndü

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın cenazesi için İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize’ye geri döndü.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 20:00:00 -
Başkan Erdoğan Rize'ye döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesi için Rize'den İstanbul'a gelmişti. Erdoğan Kadir Topbaş'ın Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. Törenin ardından havayolu ile Trabzon'a, buradan da kara yolu ile baba ocağı Rize'nin Günesu ilçesine geldi.

Başkan Erdoğan, dün de Elazığ'da 107 yaşında vefat eden kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmıştı.

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