Başkan Erdoğan o muhabiri görünce şaşırdı: Sen nereden geldin buraya?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan’dan akşam saatlerinde ayrıldı.

Erdoğan’ın Nahçıvan ziyaretini takip eden muhabirlerden biri de CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk oldu.

X hesabından paylaşımda bulunan Fulya Öztürk, “Sn. Cumhurbaşkanımız beni Nahçıvan’da görünce şaşırdı. Böyle bir an yaşandı.” notuyla bir video paylaştı. Videoda Erdoğan, “Fulya nerden geldin buraya?” derken Aliyev’de “Bu kız bizim kızdır” dediği görüldü.

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