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Siyaset Başkan Erdoğan o muhabiri görünce şaşırdı: Sen nereden geldin buraya?
Siyaset

Başkan Erdoğan o muhabiri görünce şaşırdı: Sen nereden geldin buraya?

Yeniakit Publisher
2023-09-26 13:00:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'da CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan’dan akşam saatlerinde ayrıldı.

Erdoğan’ın Nahçıvan ziyaretini takip eden muhabirlerden biri de CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk oldu.

X hesabından paylaşımda bulunan Fulya Öztürk, “Sn. Cumhurbaşkanımız beni Nahçıvan’da görünce şaşırdı. Böyle bir an yaşandı.” notuyla bir video paylaştı. Videoda Erdoğan, “Fulya nerden geldin buraya?” derken Aliyev’de “Bu kız bizim kızdır” dediği görüldü.

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