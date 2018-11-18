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Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızının nikah şahidi oldu.

18 Kasım 2018 Pazar 20:51
Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızı Bilge Betül Suver ile Emirhan Enes Temizel'in düğününe katılarak nikah şahidi oldu.

Belediye Başkanı Suver'in kıydığı nikahta şahitlik yapan Erdoğan, genç çifte mutluluklar diledi.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile davetliler katıldı.

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 20:51
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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