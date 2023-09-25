Başkan Erdoğan Nahçıvan'da
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine bölgeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı Nahçıvan'a indi. Erdoğan'ı Aliyev karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gitti.
Erdoğan'ı burada Aliyev karşıladı.
Aliyev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.