Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: ASELSAN'a talimat verdik, ürettiler hatta sattılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlkini 2014'te yaptığımız inovalig ödülünü kazananları tebrik ediyorum. Türkiye'nin üretimine katkı yapan şirketlerimiz ile gurur duyuyoruz. Firmalarımızın sayısının her yıl artması inovasyon kültürünün dünyamızda kök salmaya başladığını gösteriyor. 64 şehirden 2003 firma sayısına ulaştık.

Gereken desteği her zamanki gibi vereceğiz. Siz yeter ki çalışıp istihdam oluşturun. Sizi asla yalnız bırakmayız. 30. yaşını kutlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne desteğimizi sağladık. Sorunlarınıza çözüm aradık, başarılarınızla gurur duyduk. Neye ihtiyacınız varsa gidermenin gayreti içinde olduk. Gerek ülkemize gelen devlet başkanları ile görüşmelerde gerek yurt dışı seyahatimizde öncelikli gündemimiz hep sizin meselenizdir. Salı günü Cezayir ziyaretinde de bize ilettiğiniz konuları ele aldık.

"Ekim ayında yeni bir rekora imza attık"

Gümrük işlemlerinin en az maliyetle yapılması konusunda kendimizi geliştiriyoruz. Kolaylıkların başında hususi damgalı pasaport imkanı var. Müşterileriniz ile hızlı irtibat için 2017'de bu uygulamayı hayata geçirdik. 35 bin ihracatçımıza pasaport verdik. Eximbank 2022 sonu 45 milyar dolarlık destek sağladı. Devlet yardımlarının toplam tutarı 8 milyarı buldu.

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İhracatçılarımızın verdiğimiz desteklerin hakkını vermesinden dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemiz geçen sene 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye bu artış oranıyla ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke oldu. Ekim ayında yeni bir rekora imza attık.

Yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık. "Bittik, mahvolduk" diyenlere aldırmadık çalıştık. Bu başarıda emeği olan siz ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum.

"ASELSAN'ı talimatlandırdık"

Bunlar sadece birer başlangıç, inşallah daha iyilerini başaracağız. Bu noktada bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İhracatın rakam olarak artışı şüphesiz önemlidir ama bizim ihracattaki nitelik artışını sağlamamız gerek. Esasında burada da son 21 yılda ciddi mesafe aldık.

Sadece yük de değil pahada da yelpazemizi genişletmeliyiz. Savunma Sanayi alanında bunu başardık. Kilogram başına ortalama 57 doların üstüne çıktık.

Burada meramımızı daha iyi anlatmak adına çarpıcı bir örneği sizinle paylaşmak istiyoruz. İHA'da kullandığımız mercekleri Kanada'dan ithal ediyoruz. Suriye'deki operasyonlarımız nedeniyle Kanada mercek vermedi. Güya NATO'da beraber olduğumuz müttefikimizin bu yaklaşımı karşısında biz de ASELSAN'ı talimatlandırdık. Tam bir seferberlik ruhuyla yerli İHA'larımıza bu ürünü sundular. Yerli ve milli kamera sistemini böylece ülkemize kazandırdık. Yurt dışına da ihraç ettik.

"Devrim arabalarına ne yaptılarsa aynısını Togg'a da yapmak istediler"

Togg'da bir başarıdır. İçimizdeki muhalefetin çelmeleriyle karşılaştık. Devrim arabalarına ne yaptılarsa aynısını Togg'a da yapmak istediler. Otomobillerin yurt dışından geldiğini iddia edecek kadar kontrollerini kaybettiler. Zahmet edip bir günlerini ayırıp Togg üretim tesislerini ziyaret etmediler. Yollarımızı süsleyen 12 bin Togg aracına rağmen yalanlarına devam ediyorlar. Onlar kendi kin ve haset çukurlarında sürünsünler.

Türkiye yerinde saymakla yetinecek bir ülke değildir ve olamaz.

Elbette kimi alanlarda kendimizi yeterli görmeksek de ihracatta elde ettiğimiz bu başarılar tesadüf değil. İnovasyon meselesine çok büyük önem verdik.