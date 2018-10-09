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Başkan Erdoğan Macaristan'da ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 16.10'da başkent Budapeşte'den ayrıldı.

09 Ekim 2018 Salı 16:24
Başkan Erdoğan Macaristan'da ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liszt Ferenc Havalimanı'ndan, Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Macaristan'dan ayrıldı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:24
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. macaristan

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