Başkan Erdoğan kritik açılışı yaptı! Balkanlara örnek olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye-Arnavutluk ilişkileri her geçen gün gelişiyor, genişliyor.

Konutları inşallah ağustos ayına kadar tamamlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşayacağız.

Dostluk ve kardeşlik bağını bir adım ileri taşıyarak stratejik ortaklığımızı genişletmiştik. Hamd olsun bugün Arnavutluk kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur ve istikrarı için çalışıyoruz.

İşte bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye-Arnavutluk dostluğuna yeni bir halka ekliyoruz.

3 ayda tamamlandı

Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını bir adım daha ileri taşıyarak stratejik ortaklığımızı resmileştirmiştir. Arnavutluk'ta hastanenin 3 ayda tamamlamasını söylemiştik. 3 aydan daha kısa sürede tamamladık. 6 ameliyathanesi, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağıyla Arnavut kardeşlerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Hastanede 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet vereceklerdir.

Türkiye'yi rakip görenler büyük yanılgıya düşüyor

Biz Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, istikrar ve kalkınması için çalışıyoruz. İşte bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye-Arnavutluk dostluğuna yeni bir halka ekliyoruz. Türkiye'yi rakip olarak görenler büyük bir yanılgıya düşüyor. Milletim ve şahsım adına ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın Fier Dostluk Hastanesi'nin tüm Arnavutluk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Süratle bir de 'zoom'lamak suretiyle hastane ve çevresini izleyebilirsek çok çok mutlu olurum. Ameliyathaneleri gördük, hepsi en ileri teknolojiyle donatılmış ameliyathaneler. İnanıyorum ki Arnavutluk'a çok büyük bir zenginlik kazandıracaktır. Türkiye-Arnavutluk ilişkileri çok daha ileri taşıyacaktır.

Bakan Koca: Balkanlara örnek olacak

Törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanım Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi ülkemizde 2002'den bu yana uygulanan sağlık sisteminin Arnavutluk'a aktarılması sürecini başarıyla işletecektir. İnanıyorum ki Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi barındırdığı modern tıbbi cihazları, sağlık hizmetiyle Balkanlar için bir örnek olacaktır.

Ülkemizde edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri hastanemizde Arnavutluk kardeşlerimizin katkılarıyla uygulamaya koyacağız. Hastanemizin hastalarına şifa bulmalarına yanı sıra, ülkelerimiz arasında var olan işbirliğini daha güçlü ileriye taşımasını temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.