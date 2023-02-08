Başkan Erdoğan depremde son durumu paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan farklı değil. 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Önce valiliklerimiz ardından bakanlıklarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular. İşimiz kolay değildi. 13.5 milyon insanımızın yaşadığı bu depremin yol açtığı yıkımın yaygınlığına hava şartlarının zorluğu eklendi. Devletin tüm imkanları seferber edilerek afet bölgesine yönlendirdik. Sayıları 60 bini bulan akredite kişi her konuda canla başla çalışıyor. 71 vilayetin tamamından yardım konvoyları çıkartıldı. On binlerce insan destek için yollara düştü. Eksikler var. Şartlar ortada. Böylesi büyük felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Olağanüstü hal kararı alarak süreci hızlandırdık.

Az önce depremin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaret ettim. Oradaki durumun vahametini yakından gördüm. Şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan pek de farklı değil. Evvela depremin etkilediği 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifalar temenni ediyorum. Tüm vefat eden kardeşlerimin yakınlarına sabırlar diliyorum. Depremin yaşandığı andan itibaren önce valiliklerimiz, ardından bakanlarımız, bakanlıklarımız, kurumlarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular. Tabii ülke genelinde AFAD'ın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, devam ediyor, devam edece.

Şüphesiz ki işimiz kolay değildi. Yaklaşık 13,5 milyon insanımızın yaşadığı, 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan bu depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi. Buna rağmen devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdik. Kamu personelinden sivil toplum kuruluşu üyelerine, yurt dışından gelen afet ekiplerinden gönüllülere kadar sayıları 60 bini bulan akredite kişi, arama kurtarmadan yardım faaliyetlerine kadar her konuda canla başla çalışıyor.

Deprem bölgesindeki illerimize yardım konvoyları çıkarıldı. Bu şekilde de on binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü. Elbette eksikler var, şartlar çok açık, net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet-millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız.

Çalışmaların daha etin yürütülebilmesini teminen deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Ayrıca 10 ilimizi kapsayan OHAL kararı alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz. Tabii burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. O da şudur. Bu dönem bir birlik beraberlik dönemidir. Dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum. Bunun yanında da üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum. Zira şu anda mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber ederek Hazine Maliye başta olmak üzere adımlarını atmış ve bu ara dönemde tüm depremzedelere onar bin lira verme kararını Kahramanmaraş'ta açıkladık."

Vefat edenlerin sayısı 9 bin 57, yaralı sayısı 52 bin 979.

Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

Erdoğan'ın burada komutanlar ve bakanlarla durum değerlendirmesi yaptığı, bölgedeki son durum hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Erdoğan'ın buradan, yıkımın yoğun olduğu 600 Evler Sitesi'ne geçmesi bekleniyor.