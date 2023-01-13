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Gündem

Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rami Kütüphanesi Açılış Töreni"nde konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2023-01-13 16:07:00 - 2023-01-13 16:15:17

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rami Kütüphanesi'nin ülkemize, özellikle de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kendine özgü yorumu ve vakur duruşuyla hem halkımızın gönlünde taht kurmuş bir sanatçımızdı.

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