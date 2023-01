Başkan Erdoğan ilk kez duyurdu: Esed ile yüz yüze görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz. AK Parti kurulduğu tarihten bu yana kadar sadece her seçimi kazanmamış milletin gönlündeki yerini güçlendirmiştir.

2023 yılına 11 milyon 241 bin üye ile girdik. Diğer partilerin üye sayılarını vereceğim. İsterseniz 3 ile çarpın AK Parti'nin sayısına yetişemez. Cumhuriyet tarihimiz boyunca bir siyasi partinin erişebildiği en yüksek üyeye sahibiz. Rekor üye sayısına ulaşmak elbette kolay değildir. Aradan geçen 21 yıla rağmen ilk günkü inançla çalışarak bu başarıya ulaştık.

Her inançtan, her kökenden insanımızla topyekün milletimizi kendine ve devletine güvenen bir dünya gücü haline getirmek en büyük şeref payemizdir. Üye çalışmalarımızı sürekli daha yukarıya taşımakta kararlıyız. Dünyadaki ve bölgedeki her gelişme ülkemizi de etkiliyor. Türkiye'nin diğer ülkelerden farkı altyapıya sahip olmasıdır.

2012,2013, 2014 yıllarında milli gelirimizden enflasyona, faiz oranlarından, büyük projelerin ritmine kadar tarihi bir yükseliş yakalamıştık. Gezi olayları bahanesiyle önümüzde konan talepler ile Türkiye'ye dur ikazı yaptılar. 17-25 Aralık'ta kumpaslar devreye sokuldu. Ordu içine sızdırdıkları hainlerle başlattıkları 15 Temmuz darbesi de milletimizin sinesine çarpıp akamete uğradı. Kovid-19 salgınıyla başlayan süreç, uzunca bir süredir bizi köşeye sıkıştırmaya, diz çöktürmeye çalışanların aslında nasıl bir kırılgan siyasi mimariye sahip olduğunu gösterdi.

Liderler olarak görüşeceğiz

Bu sabah Sayın Putin ile bir görüşme oldu, etraflıca savaşı ele aldık. Bunun yanında bölgede neler yapabileceğimizi konuştuk. Suriye'deki gelişmeler, Rusya-Türkiye-Suriye olan bakanlarımızın bir araya gelişiyle bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı 3'lü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da liderler olarak bir araya geleceğiz.

Bugün Zelenskiy ile görüşmem olacak. Putin'le yaptığımız görüşme ve Rusya-Ukrayna ilişkilerini daha yumuşak zemine nasıl oturtabiliriz bunları görüşeceğiz.

Biz tüm bu çalışmaları yürütürken elbette sancıların, belirsizliklerin üzerimize kara bulut gibi çöktüğü günler oldu. Ama mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Maruz kaldığımız baskılara rağmen kendi özgün politikalarımızı hayata geçirmekte kararlı kaldık.

Kabine toplantısının arından yapacağımız değerlendirmede bu sürecin ekonomik boyutunu milletimize bir kez daha hatırlatacağız. AK Parti başaramaz denen her şeyi başaran, milletimize verdiği her sözü tutan bir parti olduğunu bıkmadan usanmadan anlatmanız gerektiğidir.

"Meral hanım bizi iyi tanır bilir de bu lafı nasıl etti?"

Ama büyük Çamlıca Camimiz nice defalar 60 binleri ağırladı. Yani bizim bu zattan bu ifadeyi duymamız çok üzmüştür. Bunu o masanın etrafında birileri söyleyebilir ama onun söylemesine akıl karı erdiremedik. Diğeri de çıkmış, "Erdoğan Ayasofya'yı açamaz" diyor. Ee açtık. Aslında Meral Hanım bizi iyi tanır iyi bilir de: Bu lafı nasıl etti onu anlamadım. Meral Hanım Ayasofya şu an cami, müze değil. Bizim görevimiz yalan değil, icraattır, dürüstlüktür. Bay Kemal ne diyor: Bir tane eserleri yok. Ya sen İzmir Milletvekili değil misin? Ula İzmir'in yollarını kim yaptı? Ülkenin yollarını dolaşmıyorsun da İzmir'e de mi gitmiyorsun?

Ne derlerse desinler. İzmirli milletvekillerime sesleniyorum. Arkadaş daha çok çalışacaksınız. Bunların yalanlarına İzmirli vatandaşlarım artık daha fazla esir olmamaları gerekir. Şunu biz boşu boşuna demiyoruz; Bunlarla biz yolculukta öyle bir yarışa gireriz ki bizi yakalayamazlar. Bizler yapıyoruz, yaparız. Onlar; ya seyreder, ya konuşur, ya iftira atar.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Şehir hastanelerini inkar ediyor. Bütçeye nereden parayı koyacaksın. Bütçe nedir adamın haberi yok. Her şey zannediyor ki bütçeyle yapılır. Bay Kemal, parayı finansı yönetmenin yolları var.

Enerjide ne diyor adam? Konuşuyor. Sen anlamazsın bu işlerden, senden sirk cambazı da olmaz. Açtığım davalardan bir tanesinden de 50 bin lirayı aldık. Bunları iftira attıkları vakıflar var ya, o vakıflara gönderiyorum. Bay Kemal ABD'ye gitti malum, oradaki vakfın binasını videoya çekim yapmış. İşte oradaki 2 vakfa bu kazandığımız parayı veriyoruz. Hayırları dokunsun çünkü onların böyle bir derdi yok. Üretimi ve hizmet sektörünü büyüteceğiz dedik mi? Büyüttük mü? Büyüttük.

Senin belediyelerin Antalya'da ne yaptı? Bay Kemal en ufak bir gayretin olmadı.

6'lı Masa'ya tepki

Aylardır 6 kişi bir masa etrafında toplanıyor değil mi? Ülkenin hayrına bir şey çıktı mı? Kavga, dövüş, kumpas, rol çalma her şey var; vizyon yok. Aday da yok. Neyse seçim tarihi geldi çattı, sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Masada kimsenin kararı ile ortaya çıkma iradesi olmadığı bir yerlerden işaret beklediği çok net bir şekilde belli oluyor. Güya adayı belirleyecek olan masanın etrafındakiler de adayı bilmiyor.

Milletimize hizmet için vizyonumuzla hazırız. Ülkemizin son 20 yılına asırlık hizmetleriyle damga vurmuş AK Parti olarak milletimizin bir kez daha sandıkta görevlendirmeyi yapacaktır. Cumhur İttifakı'nı da iş başına getirecektir.