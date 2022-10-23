Başkan Erdoğan: Cezaevindeki zatın Kürtlükle alakası yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da toplu açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bartın'daki bütün şehitlerin aileleri bize emanettir, o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Kazayla ilgili kusuru olanlar tespit edilirse işlem yapılacak.

Ak yolda hak yolda ak kadınlar reisinin yanında. Bak şimdi pankartlar kalkıyor, Can-ı Ciğer Erdoğan. Maşallah bu ne coşku. Şimdi bir pankart daha var. Diyarbakır etrafında bağlar var, 6'lı masa size buradan mesaj var, sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Biz Türküyle Kürdüyle Lazıyla Gürcüsüyle Abazasıyla ne diyoruz yaradılanı yaradandan ötürü severiz.

Batı'nın insan hakları savunucuları nerede?

Bir dönem kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler ama bilmiyorlardı ki kalpten kalbe giden görünmeyen yollar vardı. Biz gerekirse candan geçeriz ama Diyarbakırlı kardeşlerimizle gönül birliğinden vazgeçmeyiz. Avrupa'dan ABD'den beslenen zehirli köklerini coğrafyamızın kalbine bir bıçak gibi saplamaya çalışanlara izin vermedik. Diyarbakır annelerini Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bunlar, bir kere gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi?

140 kalem eseri bugün buradan açıyoruz. Sur Kültür Yolu Festivali'nin heyecanlı geçtiğini biliyorum, buradan tüm dünya ile tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'ın rengi terör rengi değildir, Sur Kültür Yolu Festivali'dir. Diyarbakır'ın rengi HDP'nin sapkınlığı değildir, işte bugünkü kardeşliktir. Diyarbakır'ın rengi bu şehrin halkını neredeyse zincirli kölesi gibi gören terör ve siyaset baronları değildir, kültürüne sahip çıkan asil insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen peygamberlerin şehri Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmez.

Ey Diyarbakır gel binlerce yıllık geçmişindeki zenginliklere beraber sahip çıkalım. Gel ülkemizin aydınlık geleceğine hep birlikte yürüyelim.

"Kürt kardeşlerimi sömürüyorlar"

Sürekli Kürt lafı ederek Kürleri sömürenlerin riyakarlıklarını anlatsa. Bunların adı Kürt, kendileri Kürtlükle alakası yok. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimin çocuklarını kaçıran bunlar değil mi? Öyleyse işte 7 ay var, seçimlerde bunlara bütün bunların hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü evladımızı Diyarbakır caddesinde şehit eden alçaklar bunlar değil mi? Bunun hesabını Diyarbakırlı kardeşlerim Allah'ın izniyle soracaklar. Diyarbakır'ın yaşadığı karanlık günler geride kaldı. Şuanda Edirne Cezaevi'nde olan şahsın Kürtlükle alakası var mı? Kürt kardeşlerimizi sömürüyor. Bunların oyununa gelmeyeceğiz. Bunların hesabını benim Diyarbakırlı kardeşlerim soracaklar.

"Diyarbakır'ı kenarda bırakmadık"

Türkiye'yi büyütüyoruz derken; işiyle aşıyla küresel krizler karşısındaki duruşuyla her şeyi ile büyütüyoruz. Kardeşlerim biz bugüne kadar Diyarbakır'ı 57 milyar TL'lik kamu yatırımıyla her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. Diyarbakır'ı kenarda bırakmadık. Batı'ya neyse Güneydoğu'ya da onu yaptık.

Bu şehrin her karış toprağına alın terimizle, bu şehrin insanlarının her birinin hayatına gönül bağı ile dokunduk.

Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Kayapınar Şehir Hastanemizi de hızla yenileyerek sizlerin hizmetine sunacağız. Sizin için çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola devam. Açılışını yapacağımız eserlerden biri şehrin trafiğini önemli derecede rahatlatacak olan Diyarbakır-Güneybatı çevreyoludur. Hem sizlere hem bu yolu kullanarak transit geçiş yapacak araçlara ekonomik bir ulaşım sağlayacak Güneybatı çevreyolunun hayırlı olmasını diliyorum.

Tarım, sağlık ve milli eğitim bakanlıkları ile valiliğimizin şehre kazandırdığı çok sayıda eseri şehre kazandırıyoruz. Belediyemizin eserlerine tek tek giremeyeceğim. Çok güzel hizmetler veriliyor, şehrimize çok önemli yatırımlar yapılıyor.

Değerli kardeşlerim tüm bu eser ve hizmetlerin açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız 19 yeni fabrika bu hakikate işaret ediyor. Tamamlanan bu fabrikalar üretim ve istihdam da sağlayacağı katkılarla şehrimize önemli katkı sağlayacaktır.

"Diyarbakır Cezaevi müze oluyor"

Burada 70 binin üzerinde bir katılım var. Biliyorsunuz; bugün buraya müjdeyle geliyorum. Adalet Bakanlığımız, cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla cezaevimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir. Bakanlığımız cezaevinin restorasyonu için gereken projeleri hazırladı. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin şimdiden Diyarbakır'a hayırlı olmasını diliyorum.