Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Ya aday olup karşımıza çık ya da...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

"Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye sınıflamadık, ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Sunacağımız anayasa değişiklik teklifi yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır" diyen Başkan Erdoğan, başörtüsü için referandum çağrısında bulunarak "Başörtüsü konusundaki anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. İlk defa açıklıyorum. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından tekrar Malatya'da sizlerle yüz yüze hasret gidermenin memnuniyeti içerisindeyim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Malatya insanlığın kadim medeniyetlerinin yuvası. Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren büyük destanı yazdığımız şehirlerden biridir Malatya. Tarihe ismini seçkin insanların şehri, himmetli zatların diyarı diye yazdırmış Malatya bugün de bütün parıltısı ile yoluna devam ediyor.

Siz bizi yola çıktığımızdan bugüne hiç yanlık koymadınız. Hep birlikte beraber oldunuz. Dik durdunuz, diklenmeden diklendiniz. Onun için birileri Malatya'yı çok kıskanıyor. Varsın kıskansınlar biz yolumuza devam edeceğiz. Malatya bugün de göreni kendine hayran bırakan bir şehir.

Malatya'nın ülkemize hayatın her alanı gibi rahmetli Özal başta olmak üzere yetiştirdiği siyaset ve devlet adamları ile önemli hizmetleri var. Biz de geçtiğimiz 20 yılda bu kadim şehrimize eser ve hizmetler kazandırmanın gayreti içinde olduk. Güneşin altın yumurtası denen kayısının başkenti olan Malatya tarım yanında sanayisi ticareti ile son dönemde gelişen turizmi ile bölgesine ilham veren bir şehir haline geldi.

Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 462 kilometreye çıkardık. TOKİ vasıtasıyla Malatya'da 17 bin 843 konut projesini hayata geçirdik. Malatyamıza ilk evim kampanyasıyla 2 bin 500 konut ve ilk iş yerim kampanyasıyla 500 iş yeri daha kazandırıyoruz.

Malatya'ya elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım tutarı 8 milyar lirayı geçen 133 ayrı projenin resmi açılışını buradan yapacağız. Bay Kemal ve diğerleri buraya turist olarak geliyor, biz yatırım ve açılış yapmak için geliyoruz.

Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 KM'lik Hekimhan yolunu ve 8 tüneli hizmete alıyoruz.

Milletimizin günlük hayat kalitesini eser ve hizmetlerimizle yükselttik. Siyasi istikrarsızlığı yeni yönetim sistemimizle aştık. Terör sorununu sınır ötesi çalışmalarla kaynağından kestik. Yarın Diyarbakırdayım. Önceden akşam 8 dediğinde dışarı çıkamazdın. Şimdi herkes sabaha kadar dışarda dolaşabiliyor. Milletimizin her bireyini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı haline getirecek altyapıyı kurduk.

Ayın 28'inde Türkiye Yüzyılını tüm dünyayla paylaşacağız.

Başkan Erdoğan'dan referandum çağrısı

Kılıçdaroğlu başörtüsü tartışmasını yeniden açtı. Biz kadınlarımızı asla başı açık ya da kapalı diye sınıflandırmadık. Bay Kemal senin yanındakiler üniversitelerimizde ikna odaları kurdular ve bu odalara girerken başörtülerini maalesef başlarından çekerek aldılar. O ikna odalarında hesaba çektiler kızlarımızı. Bay Kemal siz busunuz bu. Sizi biz iyi biliriz. Sizi bu noktada ciğerinizi iyi bilirsiniz. Ama artık bunları yapamıyorsunuz. Şimdi devletin kurumlarında başı açık, başı kapalı sıkıntısı var mı? Kardeş kardeş her yerde okuyabiliyorlar. Bu kardeşliğin simgesidir. İşte bunu biz başardık. Bay Kemal senin böyle bir derdin yok.

İlk defa Malatya'da açılıyorum. Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin.

Ya aday ol ya da adayını açıkla

Türkiye'yi her alanda ne kadar değiştirirsek değiştirelim. Ülkemizdeki muhalefet zihniyeti ve üslubuyla eski Türkiye'de takılıp kaldı. Samimi olarak üzüntü duyuyorum. Baktık kendi başlarına aday çıkaramayacaklar biz önlerini açalım dedik, hodri meydan seçimde karşımıza çık dedim. O ne anlamış biliyor musunuz, sanki ben ona TV'ye çık dedim. Biz meselenin aslını biliyoruz. Siyaset yürek, vizyon ve hepsinden önemlisi cesaret işidir. Ya aday olup bizim karşımıza çık ya da adayın kimse onu bilelim. Daha kendi adaylığını ilan etme veya adayını söyleme iradesinden mahrum olanlar Türkiye'nin hangi meselesine çözüm getirirler.

Faizi tek haneli rakamlara indireceğiz, faiz zulmünden yatırımcıları kurtaracağız.