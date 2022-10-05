Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Bunlar yalancı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili Ankaralılar, sevgili gençler, değerli belediye başkanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize, hayallerinin peşinden koşan tüm genç yüreklere selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gençlik festivalimize hepiniz hoş geldiniz.

Geçen sene 2 milyon gencimizin katıldığı festivalimizin ikincisinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Festivalimizin Ankaralılara ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Başkent Millet Bahçemiz 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Geniş bir yelpazede birbirinden içerikli programlar icra edilecek. Gençlerimiz eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Partili belediyelerin çalışmalarını görme fırsatını yakalayacak. 150 belediyemizin stant ve etkinliklerini gençlerimizle ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Geçen seneki festivalimiz bu bakımdan çok verimli geçti, herkesten olumlu tepkiler aldık. Sunduğumuz hizmetlerin sayılarını daha da artırdık, butik projeler gerçekleştirdik.

CHP'ye başörtüsü tepkisi

Gençlerimiz sadece siyasette, ticarette değil savunma sanayinde öncü rol oynuyor. Birilerinin gençlerimizi çeşitli harflere hapsetme çabasına rağmen TEKNOFEST gençliği gümbür gümbür geliyor. Sizlerin kalıplara, harflere sığmayan özgüveninizden gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'na sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Seçim günü geçtikten sonra gençlerin yüzüne bakmayan sandık ufukta belirince birden gençleri hatırladılar.

Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı, yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimiysen eğer dürüstten yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok, buyur gel anayasa değişikliği yapalım. Yapamazlar çünkü dürüst değiller. Şimdi çıkmış benimle misiniz diyerek gençleri adeta sorguya diziyorlar.

"Karanlık günler geride kaldı"

Bütün bunlara rağmen biz size inanıyoruz. Bu inancımızı da sadece lafta bırakmıyor, hayata geçirdiğimiz hukuki düzenlemelerle açıkça ortaya koyuyoruz. Biz gençlik yıllarımızı ülkemizin istikrarsızlarla, terörle boğuştuğu gerçekten zor bir dönemden geçirdik. Sokak kavgalarından, darbelere kadar pek çok sıkıntı yaşadık. Daha ömürlerinin baharındayken nice arkadaşlarımız harcanıp gittiler. Sağcı solcu diyerek gençlerimizin arasına aşılmaz duvarlar öldüler. Kandırdıkları gençlerimizi bölücü terör örgütlerinin savaş ağalarına peşkeş çektiler. Gençlerimizin ellerine silah vererek ülkemizin üzerine saldılar. Aynı şekilde 28 Şubat zihniyetinin Türkiye'nin üzerine çektiği günlerde hayatları karartılan gençlerimiz oldu. Kızlarımızın eğitim haklarının gasp edildiği, gençlerimizin ötekileştirildiği bu karanlık günler geride kaldı.

Sizler AK Parti Türkiyesi'nde doğdunuz, büyüdünüz. Üniversite kapılarında ikna odalarının kurulduğu o meşhur günleri yaşamadınız. Milletimizin takdiriyle 2002'de göreve geldiğimizden beri en büyük gayemiz sizi özgür bir Türkiye'de yaşatmak oldu.

Elbette bedel ödedik, nice odakların saldırına maruz kaldık. Bizim hangi kökene, mezhebe siyasi görüşe sahip olursa olsun kaybedecek tek bir gencimiz dahi yoktur. Sizleri Allah'a emanet ediyorum, sağ olun, var olun.