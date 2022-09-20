Başkan Erdoğan: Yunanistan'a dur demenin vakti geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gelişmeler enerji arz güvenliğinin önemini çarpıcı şekilde gündeme taşıdı. Ukrayna'da 7 aydır devam eden ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazananı olmayacağı düşüncesiyle hareket ettik. Bugün de diyalog ve demokrasinin anahtar rolüne vurgu yapıyoruz.

"Tahıl koridoru BM'nin en büyük başarılarından biri"

Tarafları önce Antalya Diplomasi Forumu'nda, sonra İstanbul'da bir araya getirdik. Sayın Genel Sekreter'le birlikte yürüttüğümüz yoğun çabalar neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik. Bu gelişmeyi sağlayan İstanbul Mutabakatı'nın ikinci ayı dolarken sevkiyatın her geçen gün ivme kazanmasını memnuniyetle izliyoruz. Bu mutabakat, Birleşmiş Milletler'in son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.

"Türkiye'nin çabalarına samimi destek verin"

Son günlerde yeniden alevlenen savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırması yönündeki gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Buradan uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri Türkiye'nin çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum. Her iki tarafa da krizden çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraber bulmamız gerekiyor.

Birleşmiş Milletler'in kapsayıcı vasfına yakışan, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yeniden yapılandırmamız şarttır. Bilhassa Güvenlik Konseyi'nin daha etkin ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması tüm insanlığın barış, adalet ve refah arayışında önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir.

Suriye krizine Güvenlik Konseyi'nin 22-54 sayılı kararı temelinde, halkın meşru beklentileri noktasında kalıcı bir çözümün önemini tekrar vurguluyoruz. Çözümsüzlüğün sürmesi hem güvenlik ve istikrarı hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü giderek daha fazla tehdit etmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil ülkemizin yardımları sayesinde hayata tutunmaktadır. Suriye'nin kuzeybatısı için Güvenlik Konseyi mesuliyetini yerine getirmelidir.

"Gerekeni yapmaktan asla çekinmeyiz"

Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmek için gerekli şartları oluşturmak noktasında üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz.

"Yunanistan'a dur demenin vakti geldi"

Yunanistan'ın Ege'de göçmenlere zulmünün giderek arttığını görüyoruz. Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdulvahap aileleriyle birlikte Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir.

Türkiye'nin terörle mücadelesi

Hangi isim altında olursa olsun tüm terör örgütleriyle mücadelesini yıllardır devam ettiren Türkiye'nin müttefiklerinden bu konuda samimi bir işbirliği ve dayanışma beklemek en tabii hakkımızdır.

Libya'nın istikrar ve refahı tüm bölge için kritik önemdedir. Türkiye olarak BM'nin bu yöndeki çabalarını destekliyoruz. Amacımız Libya halkının egemenliğini, birliğini koruyarak hak ettiği refah düzeyine erişmesini sağlamaktır. Libya'da adil bir seçimin yapılarak meşruiyetini halktan alan güçlü bir hükümetin işbaşına gelmesi hepimizin katkıda bulunacağı temel hedef olmalıdır.

"Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmalı"

İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz. İşgal altındaki topraklardaki yasadışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması, Filistinlilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması şarttır. Bölgedeki sorunun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulması dışında bir ihtimal yoktur. Türkiye olarak İsrail ile ilişkilerimizi hem kendimizin hem Filistin halkının hem de bölgenin huzuru için birleştirmeyi sürdürmekte kararlıyız.

Azerbaycan-Ermenistan çatışması

Türkiye olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreçleri destekleyerek çok önemli adımlar attık. Son günlerde yaşanan çatışmalar bu güzel iklime gölge düşürmüş olsa da iki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

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