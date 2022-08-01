Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İnancımızda ve medeniyetimizde önemli bir yeri olan Muharrem Ayı'nın 10. günün Aşure günüdür. Tutulan oruçlarla, yapılan ibadetlerle temizlenmenin. Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişi aynı zamanda bu günde hüzün ve matem günüdür. Muharrem ayının milletimizle beraber tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Tahıl krizi gayretlerimizle aşıldı"

Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımların ülkemizin gayreti olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Son olarak BM Genel Sekreteri bunu teşekkürleri ve şükranlarıyla ifade etti.

Artık bugün adım atıldı ve gemiler de yola çıktı. İstanbul'da 22 Temmuz'da yapılan anlaşmalar, Rusya-Ukrayna pazarındaki çözümün açısından tarihi bir dönüm olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz'da faaliyete geçti. Tahıl yüklü gemi Odessa'dan hareket etti.

Bu gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM uzmanları tarafından kontrol edilecek. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşbil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik.

Ülkemizin öncülüğünde başlatılan tahıl koridoru çalışması önemli bir diplomatik başarıdır.

"Muhalefet idrak edemedi"

Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır.

Son 20 yılda her kesimden insanımızın hak ve özgürlüklerini karşıladık. Özgüveni güçlenmiş bir ülke olarak her alanda hedeflerimizi büyüttük.

24 milyar liralık hızlı tren projesinin temeli atıldı

İstanbul'un tarihi ve potansiyeliyle önde gelen ilçelerinden Eyüpsultan'da açılış törenine katıldık. Aynı gün İstanbul Arkeoloji sergilerinin açılışını da gerçekleştirerek tarih kokan İstanbulumuz'u hatırladık. 24 milyar liralık Ankara-Kayseri hızlı tren projesinin temelini attık. 70 bin kişinin katıldığı bu törenlerde alana ulaşana kadar bütün halkımızın ilgisi bizim için teveccühtür. 2 hafta boyunca çok sayıda kabul, toplantı ve görüşmeyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Bu cumartesi de Kocaeli'de halkımızla, kardeşlerimizle toplu açılışlar, bütünleşmeyi yaşayacağız.

Ukrayna savaşı

Taraflar yeniden barışa yönelirlerse bunu bizim kolaylaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye ekonomi modeli

Tercihimizi istihdamdan yana kullandık. Bu sayede dünya küçülürken biz büyüdük. Geçtiğimiz yıl yüzde 11'lik büyüme ile G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik.

Artık bu ülkeyi terör, darbeci sivil ve askeri bürokrasi, üretmek yerine rantiyeyle beslenen iş dünyası ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir. Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları yakından takip ediyoruz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle, bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız.

Türkiye’yi ekonomik yıkımlarla, darbelerle kendi istedikleri çizgide tutanların oyunları artık işe yaramıyor.

Ülke olarak pek çok alanda verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelemizin ekonomideki yol ayrımında hükümet olarak tercihte bulunduk. Tercihimizi istihdamdan yana kullandık. Bu sayede üreterek büyüdük ve ihracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik. Yine bu sayede dünyada istihdam azalırken biz 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık.

Kılıçdaroğlu'na fındık fiyatı cevabı

Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde başarıyla sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler, 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar Turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işarete ediyor.

İnşallah ilerleyen dönemde bu seviyeyi de aşacağımıza inanıyorum. Gördünüz, Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık. Bay Kemal yine şaşırdı. Diyor ki '72 TL olarak düşündüm'. Sen düşünmeye devam et. Biz icraattan bahsediyoruz Bay Kemal. Senin icraatın var mı? Yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. 1 dolardan, 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik buna bakın. Vatandaşın dili, gönlü başka, vatandaşın dilinden ve gönlünden geçeni biz meydanda açıkladık.

Doğal gazda yüzde 81'i geçen sübvansiyon

Doğalgazda yüzde 80'i geçen sübvansiyon sayesinde vatandaşlarımızın en düşük maliyetle evlerini ısıtmalarını sağlıyoruz.

47 milyon turist hedefi

Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor.

Doğumdan ev onarımına, eşi vefat eden kadınlardan öksüz yetimlere kadar 49 farklı düzenli yardım programımıza ayırdığımız bütçeyi neredeyse 2 kat artırarak 11,5 milyar liraya çıkardık.

Ayrıntılar geliyor...