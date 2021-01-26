Başkan Erdoğan: Kontenjanı yüzde 82'ye çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de sosyal atama töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Son 8 yılda yüzde 86'sı doğrudan anneler olmak üzere 6.9 milyar lira destek ödemesi yaptık.

Koruyucu aile sistemini geliştirmeye çalışıyoruz. Kimsesiz çocukları evlat edinen ailelere şükranlarımı sunuyorum. Koruyucu aile uygulamalarını daha da yaygınlaştırmakta kararlıyız.

Engellilerimizin topluma kazandırılması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Engelli raporlarının elektronik ortamda tüm kurumlar tarafından görülmesini sağladık.

2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık.

Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz daima başımızın tacı olmuştur. Gazilerimizin hak ve imkanlarını genişlettik. Gazilerimize pek çok kalemde ciddi destekler verdik.

"50 milyon doz aşı gelecek"

Neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın döneminde ne sağlık krizi ne sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk. 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ile ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde aşı sıkıntısı var, biz ise şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için 81 milyar lirayı ayırdık.