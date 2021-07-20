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Siyaset Başkan Erdoğan KKTC'de duyurdu: Kesintisiz olarak karşılanacak
Siyaset

Başkan Erdoğan KKTC'de duyurdu: Kesintisiz olarak karşılanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Erdoğan burada Kıbrıs halkına müjdeleri sıraladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:25:00 - 2021-07-20 13:54:19
Başkan Erdoğan KKTC'de duyurdu: Kesintisiz olarak karşılanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Her biri birinden güzel verimli programlarla beraber olduk. Şimdi de gayet güzel projelerin açılışı ve tanıtımı vesilesiyle tekrar bir aradayız. Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz.

Kıbrıs'taki çeşitli kurumlara sanayinin desteklenmesi için 96 milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır. 60 milyon lirası şuana kadar harcanmıştır.

Halkın günlük hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Ada'nın eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türkleri Rumların ambargosuna mahkum ediliyor.

Kıbrıs müze gemi ve anıt geliştirme çalışmaları

Kahraman şehit ve gazilerimiz çıkarmayı yaptıkları noktalarda cansiperane bir mücadele verdi. Buradaki anıt Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin, Anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin sembolü olmuştur. Buralarda anıt güçlendirme, müze gemi çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Yavuz çıkarma plajı barış harekatının ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur.

Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan işbirliği ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. Gençler bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. Harekatın nasıl ve ne zor şartlarda başarıldığını görmeniz bakımından bu çok önemli.

Kıbrıs Kuzey Çevreyolu

KKTC Lefkoşe Kuzey Çevreyolu projesi başkent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Çevre yolumuzun da hayırlı olmasını diliyorum emeği geçen herkesi tebrik ediyorum

KKTC veri merkezi

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında veri ve verinin korunması devlet güvenliği için en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler katettik. Dünyaya örnek bir performans sergiledik. KKTC'nin dijital atılımları için de bu alana önem veriyoruz. KKTC e-DEVLET projesini 2012'de başlatmıştık. Bugün de temelini atacağımız veri merkezi e-devlet sisteminin en önemli ayağını oluşturuyor. Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız. Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır 

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