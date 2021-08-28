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Siyaset

Başkan Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç’i kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 19:56:00 -
Başkan Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in davetine icabetle geldiği Karadağ'da temaslarına devam ediyor. Karadağ'da resmi törenle karşılanmasının ardından Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ve Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç’i kabul etti.

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