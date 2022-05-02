Başkan Erdoğan jandarmaların Ramazan Bayramı'nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şemdinli ilçesindeki İran sınırında 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonda hitabında "Sizler, hassas bir yerde, sınır boylarında, ülkemize sağdan soldan girmek isteyenlere karşı bütün varlığınızla kendinizi buraya feda ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ni ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Telefondan jandarmalara hitap eden, polislerin ve güvenlik korucularının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Sizler, çok hassas bir yerde, sınır boylarında, ülkemize sağdan soldan girmek isteyenlere karşı bütün varlığınızla kendinizi buraya feda ediyorsunuz. Bu sayede de hamdolsun topraklarımızı bir noktada vatan yapmanın mücadelesini verdiğiniz için sizlere, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum."

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazanın müjdesi ve mükafatı olan bayramın kutlandığını ifade eden Erdoğan, "Rabb'im, bu bayramımızı da bayramı bayram gibi kutlayan müminlerden eylesin. Başta İçişleri Bakanım Süleyman Bey, Jandarma Genel Komutanı'm olmak üzere hepinizin gözlerinden öperek daha nice bayramlara Rabb'im bizi kavuştursun diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Süleyman Soylu da "Allah başımızdan eksik etmesin. Allah nice bayramlara sağlıkla, huzurla başımızda devam ettirsin inşallah" dedi.