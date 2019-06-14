Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne yönelik hakaretleri ile ilgili, ''Bu devletin valisine kimsenin, ben edep ederim ağzıma alamam, bu ifadeyi kullanma hakkı yoktur... Bundan dolayı da affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Bundan sonraki süreç önümüzde bir seçim var. Artık seçimden sonraki süreçtir.'' dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Değerli arkadaşlar izledim. Biliyorsunuz Valiler başkanların o ildeki nesidir? Temsilcisidir. Ve devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Tabi vali bey şu anda valilik olgunluğu içerisinde süreci işletiyor. Ben inanıyorum ki vali bey şu seçim sebebiyle sadece belki burada bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Ama bunda da artık medya bilgileri aktarıyor. Bana gelen bilgiler şu seçim öncesi, doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum gibi bir yaklaşım ki bu zaten bu çok çok büyük bir olgunluk.

Bu işin arda bırakılır bir yanı yoktur. Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Çünkü bu devletin valisine kimsenin ben edep ederim, ağzıma alamam bu ifadeyi… Böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz.

Demek ki belediye başkan adayı olarak henüz bu devleti tanımamış, devletteki ilişkileri, protokolü, protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını, kimler kullanma hakkına sahiptir değildir bunları bilmiyor. Bundan dolayı da affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Bundan sonraki süreç önümüzde bir seçim var. Artık seçimden sonraki süreçtir.

Ama kim bilir bundan sonra da daha neler çıkacak yani.

CHP heyetinin adliye ziyareti

Artık bununla ilgili sizler zaten medya olarak görevinizi yaptınız. En isabetli kararı da verecek olan YSK’dır. Artık kim kiminle el ele kol kola dolaşıyor. Bunları da bütün görsel medya da yayınladınız. Yazılı medyada da yayınlandı. Benim ilgi alanım olsa diyeceğim ki şunu yaptım, yaparım. Ama benim ilgi alanım değil. İlgi alanım olan YSK’dır. Sizler de medya olarak her şeyi yaptınız. Ben inanıyorum ki YSK da gerekli adımı atacaktır.