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Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:26
Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putinile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği kaydedildi.

 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:26
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Putin
  3. Anadolu Ajansı

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