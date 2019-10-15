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Başkan Erdoğan ile Mirziyoyev bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü.

15 Ekim 2019 Salı 11:14
Başkan Erdoğan ile Mirziyoyev bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyevile görüştü.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'daki Fairmont Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:14
  1. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi
  4. Anadolu Ajansı

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