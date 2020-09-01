Başkan Erdoğan ile Mansur Yavaş arasında önemli görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş’tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a görüşme talebi geldi.
Görüşme talebi sonrası Başkan Erdoğan, Mansur Yavaş’ı 13:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşmenin ayrıntılarında Ankara’da yaşanan sorunlar ve gereken düzenlemelerin geçtiği öğrenildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaşadığı son sorunlardan olan ASKİ'ye kredi verilmesiydi. Kredi tartışmalar sonrasında onaylanmıştı. Yavaş'ın gündeme getirdiği ve reddedilen "su altyapısı kredisi"ne verilen "ret" kararının hukuka uygun olmadığını belirtmişti.
Belediye Meclisi'nde tekrar görüşülen krediye onay çıkmıştı.
Projeyle Ankara'nın asbestli su boru hatlarının yenilenmesi hedefleniyordu.
Mansur Yavaş’ın görüşmeden sonra açıklama yapacağı belirtildi.