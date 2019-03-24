Başkan Erdoğan: Hesap verecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Erdoğan'dan anket cevabı

'Anket çalışmalarını yaptırmıyoruz dersek yalan olur. Ancak vatandaşımızın nabzını anketlerden çok meydanlardan ölçüyorum. Bazı kamuoyu araştırmalar sipariş üzerine yapılıyor. Sosyal medyadan cep telefonlarından yapılan anketler. Çok büyük çelişkiler görüyorsunuz. Oranların çok farklı olduğunu görüyoruz. Oranlara takılırsanız seçim kampanyası yürütemezsiniz. O yüzden en önemlisi meydanların ne söylediği.'

"Ankara şu anda belirsizlik içinde"

"Yasal olarak duruma baktığınız zaman seçimden sonra gereken karar kovalanacaktır."

"Bu zaten (Mansur Yavaş) zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda…"

"Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor…"

"Sahte senet, vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Böyle bir insanın Ankara gibi bir yere belediye başkanı olması kabul edilemez…"

"Böyle bir insanın (Mansur Yavaş) Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez."

"Böyle bir insan, Ankara gibi bir yere belediye başkan adayı olmamalıydı. Senedi sahte çıkan adamı aday yaptı. Bunun hesabını Bay Kemal veremez."

"Seçimlerin tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Meydanların dili çok farklı, gittiğim yerlerdeki tepkiler çok güzel. Özellikle İstanbul'da bugün özellikle yerel yönetimlere yönelik açıklamalarım oldu. Özellikle Binali Yıldırım'ın da yol haritasını içeren bir konuşmaydı. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olanları ve bilgileri biz bugün mitingde açıklamış oldu. 1 Milyon 600 bin kişinin hiç dağılmadan soğuk olmasına rağmen dağılmadan bizi dinlemesi umutlarımızı yeşertti. Alana gelenlerin heyecanı gayet iyi."

Cumhur İttifakı

Bizim MHP ile ittifakımızda tek millet, tek bayrak, tek vatan birlikteliğimiz var. Diğer 4'lü ittifakta bunları göremezsiniz. İstiklal Marşı'na bile karşı olanlarla CHP birlikte oluyor. Bunlar bizim bayrağımıza bile karşı, kendi mitinglerinde izin vermiyorlar. Bunlar sözde milliyetçiler siz bunlarla iş tuttunuz. Bunların terörist olan adaylarına yüklenip başkanlıklarını düşüreceğiz.

Ahlaksızlığın daniskasıdır

CHP'nin Kandil adayları var. Kayyum olayı bizim zamanımızda çıkmış birşey değil. Devlet için gelen paraları bunlar Kandil'e gönderdiler. İYİ Parti'nin temsilcisi 'Bu çukurların açılmasında Erdoğan'ın bilgisi var' dedi.

Bu saygısızlıkdır ahlaksızlığın daniskasıdır. Bütün eserlerimizle ve vatandaşlarıma olan sevgimizle biz ortadayız.

Baş terörist Pensilvanya'da

Ülkemize karşı yürütülen operasyonlar söz konusu. Sınırımızda yürütülen savaşta YPG/PKK gibi örgütlere karşılık vermemiz beka meselesi değile nedir? 15 Temmuz'da karşımıza FETÖ'cü hainler çıktı. Onlara karşı yürütülen operasyon beka meselesi değil de nedir? Baş terörist Pensilvanya'da, yanında olanlar ve kaçanlar da var. Bir kısmını biz yakalıyoruz ve yurt dışlarına operasyon yapıyoruz. Gezi olayları, terör koridoru girişimleri, ekonomik ve finans operasyonları, FETÖ olayı, YPG/PKK meselesi, bu akşam İstiklal Marşı'na karşı yapılanlar beka meselesidir.

Kılıçdaroğlu'nun milli bir yanı yok

CHP seçimlerde en çok HDP'den medet umuyor. İYİ Partide öyle, Mersin karma karışık oldu. Adana'da benzer durum var. İstanbul'da ve büyük bazı illerde aday çıkarmıyorlar, bunları görmek gerekiyor. CHP listelerinde HDP'li isimlere de yer veriyor. İzmir'de PKK ile ilişkili 27 kişi var. Bay Kemal çok takla atar, terör örgütünün paçavralarıyla poz vermiş insanlarla fotoğrafları var. Milli bir yanı asla yoktur, vatansever olması da mümkün değildir.

Avusturyalı senatör gibi Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki 'İslam kaynaklı' terör. Senin kendinle şüphe etmen lazım o zaman. Buna 'İslam kaynaklı terör' diyemezsin haddini bil. Önce sen haddini bil. Bu terörist hristiyan şimdi biz hristiyanlığa terör dini mi diyeceğiz? Öyle bir haddimiz ve hakkımız var mı? CHP'nin geçmişi de camileri kapatanlarla yan yana. Kemal Kılıçdaroğlu utanmadan başörtüsü meselesini de biz çözdük diyor.

Dava adamı davasına ihanet etmez

Bu ülkede siyasetin acemileri var. Bu yolda giderken siyasete bulaşanlar var. Biz burada makan mevki aşkıyla çıkmadık. Bazı denemeler oldu sonuçları ortada. Davamıza baş koyan arkadaşlarımız koltuk değil, milletimize hizmet derdinde. Yoldan çıkanları yola sokmaya da uğraşmayız. Bu tür tartışmalar yeni değil, bizle çıkıp istikametini kaybedenler var. Türkiye'nin yeni bir partiden ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyacı vardır. ''Tekrar AK Parti' ye dönerim'' diyenler kusura bakmasınlar sizin gibi çürük tiplere bu partide yer yok. Dava adamı davasına ihanet etmez.

Trump'ın Gol Tepeleri açıklaması

BM'nin kesin kararı var bu konu hakkında. Fransa'nın da duruşu ayrı. Trump ile görüşmem olacak ona da söyleyeceğim. Burada çok büyük bir yanlış var Trump 'Golan Tepeleri'ni Netanyahu'ya seçim hediyesi olarak altın tepside sunmak istiyor. Netanyahu'nun yolsuzlukları da ayrıca deşifre oldu. Ne yazık ki Netanyahu'nun seçim çalışmalarını ABD yürütüyor. Bu birliktelik dünya barışını tehdit ediyor. 'Golan Tepesi' olayını BM'ye taşıyoruz. BM Genel Kurulu'nda da bu konunun onaylanıp geçmesi mümkün değil.

Operasyon açıklaması

Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonda son aşamaya gelindi. Önceliğimiz seçim önce onu atlatacağız. Tüm yığınağımızı orada Türkiye olarak yaptık. Bir gece ansızın girmemiz gerekiyorsa gireriz.

F-35 ve S-400

F-35 için 1 milyar 200 milyon dolar verdik. Bu konuda bir sıkıntı söz konusu değil ki. Ülkemizin savunma sitemi noktasında adımlarımızı neden atmayalım. S-400'le ilgili de geri adım söz konusu değil. Ayrıca ABD'ye 'Patriot'lar için şartları hazırlayın' dedik.

EYT açıklaması

EYT'de Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor. Erken yaşta emekliliğe karşıyız.

Hisarcıklıoğlu'nun tehdit edenlerden hesap soracağız

İşsizlik şuan mevsimsel. İşsizliği aşabilecek güç ve kabiliyetteyiz. Yatırımları teşviğe devem edeceğiz. TOBB'dan hamle bekliyorum. Hisarcıkoğlu tehit ediliyor. TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu'nu tehdit edenlerden de hesap soracağız.