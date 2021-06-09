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Gündem Başkan Erdoğan hepsini tek tek izletti: Yatırım düşmanı CHP
Gündem

Başkan Erdoğan hepsini tek tek izletti: Yatırım düşmanı CHP

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hizmet anlayışı heykel dikmekten ibaret olan CHP'nin tüm karşı çıkmalarına rağmen son 18 yılda Türkiye'ye kazandırılan mega projelerin ve eserlerin yer aldığı "Yatırım düşmanı CHP" adlı bir video izletti.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 15:27:00 - 2021-06-09 15:29:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin yatırım düşmanlığını gözler önüne seren ve CHP'lilerin sıkça dile getirdiği "Bir eserleri var mı?" sorusuna cevap veren bir video izletti.

Türkiye'nin yararına olacak her projenin önüne takoz koyup engellemeye çalışan gerici CHP'nin yatırım düşmanlığının detaylıca işlendiği videoda,"Kendi vatanının gelişmesinden kim rahatsızlık duyabilirdi ki? Hep daha iyiye yönelmek ve daha ileriye bakmak yerine geçmişe saplanıp kalan bu köhne zihniyet, bugün de aynı inat, hırs ve art niyetle varlığını sürdürmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

"Yatırım düşmanı CHP" adlı videoda CHP'nin gerçek yüzü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

Video sonrası konuşmasına devam eden Erdoğan şunları söyledi:

"Çevrenin korunmasında bugüne kadar yaptıklarımızın ve sorunlarla yapacaklarımızın kapsamlı bir değerlendirmesini ayrıca yapacağım. Bizim gündemimizde ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerden, eserlerden, 7 düvele karşı verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelelerden başka konu yoktur. Milletimizle birlikte sizler de takip ediyorsunuz. Onlarca yol, tünel, köprü, baraj, millet bahçesi, toplu konut açılışı yapıyoruz."

"Yeni fabrikalar inşa ediliyor"

"Yerli otomobilimize sahip olma konusundaki çalışmalarımız planladığımız gibi yürüyor. Tüm OSB'lerde yeni fabrikalar inşa ediliyor, kapasiteler genişliyor. Eğitimde okul öncesinden üniversiteye kadar güçlü altyapı kurduk, semeresini görmeye başlayacağız. Sporda da çocuklarımız ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacak altyapı kurduk."

"Bunların kalpleri mühürlü"

"Bunların gözleri var göymez, kulakları var duymaz, dilleri hakikati söylemez. Bunların kalpleri mühürlü. Marmaray'dan geçmedin mi? Git bir geç. Avrasya var oradan geç. Yavuz Sultan Selim Köprüsü oradan bir geç. Osman Gazi, otoyollar geçmedin mi? Elbette kullanmıştır. İzmir Milletvekilisi, İstanbul-İzmir otobanından da mı geçmedin?"

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Yorumlar

Izullo44

Gürzleri var gurmezler kulakları var duymazlar sen yürü cihan yürüsün umetin lideri allah sizinledir Ümet.sizinledir bizler senden razıyız allah ta razı olsun
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İbrahim

İdeloji siyaseti Türkiye yi geri getirir,hizmet siyaseti ileri getirir Atatürk’ün dediği gibi uygarlık seviyesine böyle çıkılır,İzmir,Ankara,İstanbul başta belediyeler onlarda hizmet yapın hizmet
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