Başkan Erdoğan hanımı kızdırdı :) 'Araba benim ona göre'

Sürüş esnasında Eşi Emine Erdoğan'ın, "Araba benim ona göre." demesi üzerine Erdoğan'ın, "Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o." cevabı üzerine gülüşmeler yaşandı.