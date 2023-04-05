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Gündem Başkan Erdoğan hanımı kızdırdı :) 'Araba benim ona göre'
Gündem

Başkan Erdoğan hanımı kızdırdı :) 'Araba benim ona göre'

Yeniakit Publisher
2023-04-05 16:38:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli otomobil Togg’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde sürdü. 34 EE 2071 plakalı Togg'u süren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Bu esnada gülümseten bir diyalog yaşandı.

Sürüş esnasında Eşi Emine Erdoğan'ın, "Araba benim ona göre." demesi üzerine Erdoğan'ın, "Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o." cevabı üzerine gülüşmeler yaşandı.

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Yorumlar

asim keskin

Privat, özel görüntülrerin yayinlanmasinin sakincali oldugunu hala ögrenemdik.BIr takim cevrelerin heryseden nem kaptigini unutuyoruz. sonrada basimiz derde girdiginde ugras babam ugras

mehmet

valla ben reisten yanayım
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