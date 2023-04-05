Başkan Erdoğan hanımı kızdırdı :) 'Araba benim ona göre'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli otomobil Togg’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde sürdü. 34 EE 2071 plakalı Togg'u süren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Bu esnada gülümseten bir diyalog yaşandı.
Sürüş esnasında Eşi Emine Erdoğan'ın, "Araba benim ona göre." demesi üzerine Erdoğan'ın, "Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o." cevabı üzerine gülüşmeler yaşandı.
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