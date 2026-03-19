Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye’nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Başkanı Erdoğan, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail’in, İslam’ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.
Görüşmede Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.