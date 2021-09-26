Başkan Erdoğan: En çok Üniversite yurdunu biz yaptık

En çok üniversite yurtlarını kendilerinin döneminde yapıldığını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız.” Darülaceze yurdu hakkında da bilgi veren Erdoğan şöyle devam etti:

901 kapasiteli yurt

“Yurt binamız 901 öğrenci kapasitesiyle eğitimde barınma sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır. İstanbul’daki 56 üniversitemizin tamamının öğrencilerine hitap eden yurt binasının altındaki ticari alan, hem bölgenin ihtiyacını karşılayacak hem de Darülaceze’ye gelir temin edecektir. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri ise gerçekten iftihar verici bir projedir. 1068 yatak kapasitesi ve sosyal donatılarıyla misyonuna uygun bir yer olacaktır.”