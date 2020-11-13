Başkan Erdoğan duyurdu! ‘Yeni bir reform dönemi başlatıyoruz’

AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne eski bakanlardan İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun adının verileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan, ekonomiye de değindi.

‘Ekonomi ve hukukta yeni reform dönemi’

Erdoğan, ‘Küresel düzen koronavirüs salgını ile daha derin sıkıntılarla yüz yüze kalmıştır. Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır. Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinde geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi milletimizle paylaştık. Bakanlıklar, kurumlar yanında ilgili kesimlerle yakın diyalog halinde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz’ dedi.

‘Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek’

Erdoğan, ‘Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu anlamda önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform düzenlemeleriyle ilgili paketlerimiz devam ediyor. Bütçeden sonra Meclis'ten öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. İnsan Hakları Eylem Planı'na öncelik veriyoruz’ ifadelerini kullandı.