Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye Şuşa'ya başkonsolosluk açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmî törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan için Şuşa Valiliği'nde karşılama töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı. Cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke millî marşları çalındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Başkan Erdoğan, askerleri selamladı. İki lider karşılamanın ardından baş başa görüşmeye geçti.

Şuşa beyannamesi imzalandı

İki lider, görüşmelerin ardından Şuşa Beyannamesini imzaladı. Aliyev, "Şuşa beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev konuyla ilgili, "Azerbaycan halkı adına Erdoğan'ı Suşa'dan selamlıyorum. Tarihi bir gün. Erdoğan'ı Karabağ toprağında selamlıyoruz. Azerbaycan halkı adına selamlıyorum. Ortaklığımız hakkında bildiri ilişkilerimizi en yüksek düzeye taşıyor. Bugün burada müttefiklik beyannamesi imzaladık. Gelecek iş birliğimizin teminatçısı. Bugün Türkiye ve Azerbaycan dünyada en yakın ülkeler. Tarih, kültür, ortak etnik kökler, din, dil. Halklarımızın kardeşliği. Eşsiz ortaklık örneği gösteriyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Azerbaycan halkının Karabağ zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Karabağ tekrar eski ihtişamına tekrar kavuşacaktır, bundan hiç şüphem yok. Bölge en kısa zamanda İnşallah havalimanlarına da kavuşacak, turizmde sıçrama yaşayacak.

Türkiye olarak kardeşlerimize yeniden inşa sürecinde de her türlü katkıyı veriyoruz vermeye devam edeceğiz. Bir yandan yıkımları telafi ederken diğer yandan Azerbaycan topraklarını benzer felaketi yaşamaması için tedbirleri alacağız. Ermenistan'ı kendisine uzatılan bu iyi niyet elini tutmasını, fırsatı iyi kullanmasını temenni ediyoruz."

İşte Aliyev'in konuşmasından satır başları:

"Şuşa Beyannamesi savunma ve askeri anlamda işbirliği öngörüyor. 2 mesele önemli. Savunma alanında, savunma sanayii alanında ve karşılıklı askeri yardımlaşma. Birbirimizin güvenliğini sağlayacağız. Müttefiklik hakkında imzalanan bildiride Zengezur koridorunun olması büyük önem taşıyor. Şuşa'yı kurtarmak büyük kahramanlık istiyordu.

"Gelecek iş birliğimizin teminatçısı"

Bugün burada müttefiklik beyannamesi imzaladık. Gelecek iş birliğimizin teminatçısı. Bugün Türkiye ve Azerbaycan dünyada en yakın ülkeler. Tarih, kültür, ortak etnik kökler, din, dil. Halklarımızın kardeşliği. Eşsiz ortaklık örneği gösteriyoruz.

"Erdoğan, savaş başlayan ilk saatlerde açık destek gösterdi"

Erdoğan, savaş başlayan ilk saatlerde açık destek gösterdi. Müdahale etmek isteyen güçleri durdurdu. Dedi ki; 'Türkiye, Azerbaycan'ın yanında'. Azerbaycan'ın haklı sesi, Türk medyası tarafından dünyaya duyuruldu.

"Ermenistan diz çöktü"

Ermenistan diz çöktü. Beyaz bayrak kaldırdı, teslim oldu. 30 yıla yakın devam eden işgal son buldu. Azerbaycan buna son verdi. Kardeş Türkiye'nin desteğiyle. Bu gösterdi ki; irade, azim, güç ve adalet olan yerde her şeyi elde etmek mümkündür."

Kars anlaşması

Kars Anlaşması sayesinde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan bağımsızlığına kavuşmuş ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti adında üç devlet kurulmuştu. Rusya ise bölgeden çekilmişti.