  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan duyurdu: O isim affını istedi
Siyaset

Başkan Erdoğan duyurdu: O isim affını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda parti içerisindeki değişimi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:29:00 -
Başkan Erdoğan duyurdu: O isim affını istedi

AK Parti Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partideki değişimle ilgili bir açıklama yaptı.

Erdoğan, "AK Parti Grup Başkanlığına seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Naci Bostancı 2023 seçimleri için görevinden affını istedi. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB medyasından ilginç çağrı: Türkiye'ye dalın!
Ekonomi

AB medyasından ilginç çağrı: Türkiye'ye dalın!

Euronews, Avrupalılar için kış tatil rotası olarak Türkiye'yi önerdi. Katy Darttford imzalı 'Kış güneşi ve beyaz kumlu plajlar için Türkiye'..
Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?
Avrupa

Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?

Başbakan Angela Merkel’in, “Almanya’yı zor günler bekliyor” açıklamasıyla ülkede yeniden tam kapanmanın eğişine gelindi. ..
Küfürbaz Lütfü, ünlü iş adamını dolandırmış!
Siyaset

Küfürbaz Lütfü, ünlü iş adamını dolandırmış!

Şehit yakınına küfrettiği görüntüler gündem olan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ünlü işadamı Korkmaz Yiğit’i dolandırdığı ortaya çıktı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay