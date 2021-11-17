Başkan Erdoğan duyurdu: O isim affını istedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda parti içerisindeki değişimi duyurdu.
AK Parti Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partideki değişimle ilgili bir açıklama yaptı.
Erdoğan, "AK Parti Grup Başkanlığına seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Naci Bostancı 2023 seçimleri için görevinden affını istedi. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.