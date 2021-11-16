Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığında yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Zirve Toplantısı'nda, Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.