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Gündem Başkan Erdoğan da katılacak! Yarın açılıyor
Gündem

Başkan Erdoğan da katılacak! Yarın açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de baraj alanından katılımıyla Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı'nın açılışı yarın yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 15:42:00 -
Başkan Erdoğan da katılacak! Yarın açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacıların da etkisiyle Kilis'te içme ve kullanma suyuna olan talep arttı.

Su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2015'te inşasına başlanan Yukarı Afrin Barajı tamamlandı.

Baraj ve İsale Hattı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin baraj alanından katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

300 milyon liraya mal olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ile birlikte Seve Barajı, Yeniyapan ve Narlıca kaynakları, 2050 yılı için su ihtiyacı 36,6 milyon metreküp olarak hesaplanan Kilis'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.

Yukarı Afrin Projesi kapsamında 2 bin 850 metre uzunluğunda olan ve 200 milyon liraya mal olan isale hattı imalatı da tamamlandı. Bu hatla yıllık 19 milyon metreküp su, Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis'e akacak.

Baraj 30 bin dekar araziyi taşkının neden olacağı zararlardan da koruyacak.

 

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Yorumlar

Neron11

Neredeyse her gün bir temel atma veya açılış yapıyorsunuz, ama imamoğlanın bir kurna açılılı kadar bile etki yapmıyor, tanı imamoğlan çok basit hatta işten sayılmayacak işlerle reklamını çok daha iyi yapıyor ,ak parti ise imamoğlan ve mansurun başarısızlıklarını hiç kullanmıyor , müsilaj temel atmama olayı çok güzel koz oldu ama kullanmamayı seçtiler, muhalefete sürekli yanak uzatan ak partiye yazık .
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Veli.

Suriyelilerden bize ne o kadar para boşa harcanmış.
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