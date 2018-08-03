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Başkan Erdoğan çocuklara kayıtsız kalamadı, konvoyu durdurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'ye geçerken yol kenarındaki çocukların "Recep Dede" çağrılarına karşı konvoyunu durdurarak, onlarla fotoğraf çekildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 00:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'ye doğru ilerlerken yurt dışından gelerek bölgeyi gezen aileyi gördü. Çocukların "Recep dede" çağrısını duyan Erdoğan konvoyunu durdurarak aracının kapısını açtı. Cumhurbaşkanını çok sevdiğini belirten çocuklardan birisi heyecandan ağlamaya başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerken yol kenarındaki çocukların "Recep Dede" seslenişlerine karşılıksız kalmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan konvoyunu durdurdu. Çocuklar ve ailesiyle yakından ilgilenen Başkan Erdoğan; oyuncak hediye edip, fotoğraf çekildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 00:26
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hulusi Akar

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