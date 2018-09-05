THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Başkan Erdoğan: Bunları aşacağız!

Enflasyon rakamlarının yüzde 17,90'a çıkması ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Sıkıntımız söz konusu değil, bunları aşacağız" dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:46
Başkan Erdoğan: Bunları aşacağız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temaslarının ardından yurda dönüşte gazetecilerin sorularını cevapladı. Teröle mücadeleden siyasete kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan enflasyondaki yükselişe ilişkin de konuştu.

TEK HANEYE GELİR!

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Enflasyon tekrar tek haneye gelir. Turizmdeki adımları görüyorsunuz, 40 milyona doğru giden bir atağımız var.

YATIRIMCI ÇEKİNMİYOR!

Yatırımlar konusunda dışarıdan girişimci Türkiye’ye girmekten çekinmiyor.

BUNLARI AŞACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ!

İhracatta iyi bir konumdayız. Sıkıntımız söz konusu değil. Bunları aşacağız. Başaracağız."

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:46
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kırgızistan
  3. Enflasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Af çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan af bekleyenleri sevindirecek açıklama
    1. Af çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı..
    2. Meteorolojiden İstanbul için son..
    3. McCain'in yerine eski senatör Jon Kyl..
    4. Zabıta ile esnaf dostluk maçı yapacak
    5. Aydın’da inşaat temeline düşen işçi..
    6. Kayseri'de 115 kilogram eroin ele..
    7. Başkan Erdoğan: Bunları aşacağız!
    8. Adana’da çiftlik bekçisi sulama..
    9. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde..
    10. Zehir tacirlerine darbe... 115..
    11. Fayton otomobile arkadan çarptı: 1..
    12. Kahramanmaraş’ta biber yüklü kamyon..
    13. 9 yaşındaki çocuğun şakası kanlı bitti!
    14. TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!
    15. Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 3..
    16. Bursa’da park parası yüzünden bıçaklı..
    17. Hakim savcı alımı son dakika Adalet..
    18. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    19. Hukuk fakültesi 5 yıl mı oldu?
    20. Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'nin..
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tortum Gölü üzerinde flaş proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak
    Tortum Gölü üzerinde flaş proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak
    Bir ülke daha ABD'ye resti çekti! Vazgeçmeyiz
    Bir ülke daha ABD'ye resti çekti! Vazgeçmeyiz