  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan bomba gelişmeyi duyurdu: Yeniden açıldı
Gündem

Başkan Erdoğan bomba gelişmeyi duyurdu: Yeniden açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.00 itibariyle tahıl koridorunun yeniden açıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 13:22:00 - 2022-11-02 14:04:49
Başkan Erdoğan bomba gelişmeyi duyurdu: Yeniden açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirdi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmelerin ardından, tahıl koridorunun bugün itibarıyla (TSİ 12.00) yeniden işlerlik kazandığını açıkladı.

Kremlin: Anlaşma halen askıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna ile tahıl anlaşması konusunda Türkiye ile hala temas halindeyiz ancak şimdilik Rusya'nın katılımı hala askıda" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Anlaşma devam edecek

Fakat Kremlin'in bu beyanından kısa bir süre sonra Rusya Savunma Bakanlığı, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldık. Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu ve tahıl anlaşmasındaki katılımına devam etme kararı aldı" açıklamasını yaptı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ramses

aklın yolu bİr Putin ve Erdoğan lider be !

Mücahid/Fr

Nobel ödülü dağıtanlar, neredesiniz?!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23