Başkan Erdoğan bomba gelişmeyi duyurdu: Yeniden açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirdi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmelerin ardından, tahıl koridorunun bugün itibarıyla (TSİ 12.00) yeniden işlerlik kazandığını açıkladı.

Kremlin: Anlaşma halen askıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna ile tahıl anlaşması konusunda Türkiye ile hala temas halindeyiz ancak şimdilik Rusya'nın katılımı hala askıda" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Anlaşma devam edecek

Fakat Kremlin'in bu beyanından kısa bir süre sonra Rusya Savunma Bakanlığı, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldık. Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu ve tahıl anlaşmasındaki katılımına devam etme kararı aldı" açıklamasını yaptı.