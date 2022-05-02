  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan birlik komutanlarına hitap etti
Siyaset

Başkan Erdoğan birlik komutanlarına hitap etti

Operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap eden Başkan Erdoğan, "Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 10:03:00 -
Başkan Erdoğan birlik komutanlarına hitap etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında verilen mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek "İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir" dedi.

Başkan Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüştü.

Görüşmesi sırasında yurt içinde, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına telefonla hitap eden Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı.

Telefonda dahi olsa Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir" diye konuştu.

Sınır ötesindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kilit Operasyonu’na da değinen Başkan Erdoğan, "Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır. Mehmetçiğimizi alınlarından öpüyorum. Bütün komuta kademesine kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Bayramınız kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. Zaferleriniz inşallah art ardına kesilmeden devam etsin" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay