Başkan Erdoğan, bayram namazının ardından önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazının ardından Çamlıca Camii'nde cemaatle bayramlaştı.

Başkan Erdoğan, "Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bayram namazı kılmayı da Rabbim bizlere nasip etsin. Bizler size dua ediyoruz, sizler de bizlere dua edin." dedi.

Bayram namazı sonrası konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şuanda hamdolsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik. Burada kardeşliğimizi teyid ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni iiçerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin. İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ila bu işleri başaracağız."

25 bin kişiyle bayram namazını kıldık

Sosyal mesafeyi bir kenara koyarak Büyük Çamlıca Camii’nde az önce rakamları aldım, 25 bin kişiyle bayram namazını kıldık.

Putin'le görüşme

"Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır. Bu hafta içerisinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız.”