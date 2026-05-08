Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Al Nahyan'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ı İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti.
Manchester City FC'nin sahibi
Mansur bin Zayid Al Nahyan, İngiliz devi Manchester City FC'nin sahibi.
Tahmini kişisel net serveti en az 17 milyar sterlin ve aile serveti yaklaşık 300 milyar dolar olan Al Nahyan, dünyanın en zengin futbol adamlarından biri olarak biliniyor.