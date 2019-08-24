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Başkan Erdoğan: Ayder'deki o salıncaklar temizlenecek

Ayder projesi için açıklama yapan Başkan Erdoğan, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:38
Başkan Erdoğan: Ayder'deki o salıncaklar temizlenecek

Memleketi Rize Güneysu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Makam aracından inerek otobüse geçen Erdoğan, burada kısa bir konuşma yaptı.

SALINCAKLAR KALDIRILACAK

Ayder Projesine de değinen Erdoğan, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"RİZE SON SEÇİMLERDE 1 NUMARA"

Geç saate kadar kendisini bekleyen hemşehrilerine teşekkür eden Erdoğan, "Rize, malum son seçimlerde bir numara oldu ve bir numara olmak suretiyle de hakikaten kendi içinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. Temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah bir numara olmayı gerçekleştirmek.

Şimdi birileri rahat durmuyor, kendilerine göre bir şeyler yapma gayreti içinde olanlar var ama bugüne kadar hiçbirisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, bunların akıbeti de hayır olmayacaktır. Siz hemşehrilerimle kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, inşallah yürüyeceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:38
  1. Erdoğan
  2. Rize
  3. salıncak
  4. ayder
  5. SİYASET Haberleri

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