Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu’nun açılış töreninde konuştu

Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz seyahatin ana unsurlarından birini oluşturan, “Akıllı ulaşım sistemlerinin” en gelişmiş örneklerinin uygulandığı Ankara-Niğde Otoyolu’nun açılışını yapan Başkan Erdoğan, “Bu proje ile geleceğin yolunu inşa ettik” dedi. Türkiye’nin büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini de vurgulayan Erdoğan, “Tuzaklarla, tezgahlarla ülkemizi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacak” diye konuştu.

Ankara-Niğde otoyolunun iki etabı dualarla hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, otoyolun ülkemize vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 628 milyon lira tasarruf sağlayacağını ifade ederek, “Pek çok özelliği bulunan bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik” ifadelerini kullandı. Marmara-Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan bu güzergahın, Avrupa-Kafkasya-Asya transit koridorunun da önemli bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, Edirne’den otoyolu kullanmaya başlayan bir aracın bu yolun tamamen hizmete açılmasıyla hiç şehir içine girmeden Şanlıurfa’ya kadar gidebileceğini ifade etti. İstanbul üzerinden de İzmir ve Aydın’a kadar otoyolu kullanarak gitmenin mümkün olduğunu aktaran Erdoğan, ihalesi geçen aylarda yapılan kesimin bitmesiyle bu güzergahın önce Denizli’ye daha sonra Antalya’ya kadar uzanacağını bildirdi. Bugünkü açılışla ülkeye son 18 yılda kazandırdıkları yeni otoyol mesafesinin 1581 kilometreyi bulduğunu aktaran Erdoğan, böylece daha önceden devraldıkları, 1714 kilometrelik otoyolla ülkenin toplam otoyol uzunluğunun 3 bin 295 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Rotamızdan şaşıramazlar

Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryolarının birer birer deşifre olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vesayetle, terörle, kaosla, darbe ile nice tuzakla durduramadıkları Türkiye’yi ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Türkiye’nin istiklal ve istikbal kavgası olarak gördüğümüz bu mücadeleyi, Allah’ın izniyle ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız. Evlatlarımıza, İstanbul’un fethinin 600’üncü yılını ifade eden 2053 ve Malazgirt Zaferi’nin 1000. yılı olan 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmakta kararlıyız” dedi.

Adana’ya 15 temmuz köprüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimi belediyelerin başlattığı ancak akim bıraktığı bazı projeleri de Bakanlıklar aracılığıyla devam ettirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlardan biri de Adana için sembol olan bir eser olacağına inandığım Seyhan Barajı’nın hemen yanı başındaki köprüdür. İnşasına ‘Devlet Bahçeli Köprüsü’ adıyla başlanan bu eserin adını Sayın Bahçeli’nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik ve bu şekilde de inşallah bitireceğiz. Görüldüğü gibi durmak yok, yola devam.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden beri her anlarının hizmetle geçtiğini, İstanbul’daki başarılarının ardından da milletin kendilerine ülkenin yönetimini tevcih ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendiğim 18 yıldır Türkiye’yi her alanda hem kalkındırdık hem siyasi ve ekonomik olarak güçlendirdik. Bugün her alanda başı dik bir Türkiye varsa bunu 18 yıldaki başarılarımıza borçluyuz. Eskilerin ‘düt demeye dudak gerek’ diye bir sözü var. Türkiye’nin özellikle son 7 yılda maruz kaldığı bunca iç ve dış fırtınadan sağsalim çıkması daha da önemlisi bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesi demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir. Türkiye’nin boynundaki siyasi boyundurukları kırıp attık. Türkiye’nin ayaklarına takılan ekonomik prangaları parçalayıp bir kenara fırlattık. Türkiye’nin geleceğini ipotek altına alan korkuları çiğneyip geçtik. Kendine güvenen, kendine inanan, potansiyelini ve gücünü kendi hedefleri, çıkarları, planları doğrultusunda kullanan bir ülke inşa ettik. Bir Türkiye inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin had bildirmeye teşebbüs edemeyeceği, kimsenin üzerinde pervasızca operasyonlar yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk.”