Başkan Erdoğan: Akdeniz’i haydutlara bırakmayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye rağmen Doğu Akdeniz’de veya Ege’de adım atabileceklerini sananların ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladıklarını belirterek, “Suriye’deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız” dedi. Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen, MİLGEM Projesinin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetleri’ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis’in ilk kaynak törenine katıldı. İlk kaynak töreni Eylül 2013, denize indirme töreni ise Haziran 2016’da yapılan Burgazada korvetinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini belirten Erdoğan, tasarım, inşa, donatım ve tedarik işlemleri yerli ve milli imkanlarla yürütülen MİLGEM Projesi’nin ürünü olan Burgazada korvetinin ülkeye, millete ve Deniz Kuvvetleri’ne hayırlı olmasını diledi.

Denizde de milli filomuz güçleniyor

Geminin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen mühendisinden işçisine, tersane yönetiminden alt yüklenicilere kadar herkese şükranları sunan Erdoğan, geçen yıl MİLGEM Projesi’nin dördüncü gemisi olan Kınalıada’nın denize indirildiğini hatırlattı. Erdoğan, 2020’de Kınalıada’nın da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edileceğini dile getirerek, filoya katılan her geminin denizlerdeki gücü, caydırıcılığı, hareket kabiliyetini, milli çıkarları koruma konusundaki kararlılığı artırdığını kaydetti. Son dönemde, Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan hadiselerin ülkenin Deniz Kuvvetleri’nin en az diğer unsurları kadar güçlü olması gerektiğini bir kez dana gösterdiğini belirten Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

Dosta güven düşmana korku

“Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasbedilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, hele hele toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece ülkemizin ve kardeşlerimizin haklarını koruyoruz. Türkiye’ye rağmen Doğu Akdeniz’de veya Ege’de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye’deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız. Sabırlı ve uzun bir çalışmanın, alın terinin, farklı alanlardaki birikimlerin bir araya gelmesinin büyük bir ürünü korvetlerimiz hizmete girdikçe sözümüz denizlerde daha derin yankılar yapmaktadır. Çünkü bizim bu gemilerimiz sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir.”

Eskiden bakımını bile yurt dışında yaptırıyorduk!

Erdoğan, ilk kaynak töreni yapılan ve serisinin dördüncü denizaltısı olacak Aydınreis’in de denizlerdeki gücün sembollerinden olacağını söyledi. Tasarımı ve üretiminin karmaşıklığı sebebiyle dünyada oldukça zor bir iş olarak kabul edilen denizaltı üretiminde gelinen seviyenin iftihar verici olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin 1960’lı yıllara kadar bırakın savaş gemisi, deniz altı üretmeyi, elindeki mevcut filonun bakımını dahi yurt dışında yaptırmak zorunda olduğu hatırlandığında, bu başarının öneminin daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.

Savunma sanayisinde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’la birlikte başlayan atılımları, başbakanlığı döneminde bambaşka bir boyuta taşıdığını belirten Erdoğan, bu gurur verici aşamaya gelindiğini anlattı.

‘Hoşgeldin Burgazada!’

MİLGEM Projesi’nin üçüncü gemisi olan TCG Burgazada dün Mavi Vatan’da hizmete başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen korvet için Milli Savunma Bakanlığınca özel klip hazırlandı. Klipte “MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin” ifadeleri yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, yerli üretim savaş gemileriyle güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda milli dizayn ve inşa faaliyetleriyle başlatılan MİLGEM Projesi’nin üçüncü gemisi TCG Burgazada, Başkan Erdoğan’ın da katıldığı törenle dün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. “Mavi Vatan”da Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunmasında dünden itibaren görev almaya başlayan TCG Burgazada’da silah ve sensörlerin entegre olduğu gelişmiş merkezi komuta kontrol sistemi yer alıyor.

Mavi sularda 3. gurur

MİLGEM Projesi kapsamında daha önce hizmete giren TCG Heybeliada ve TCG Büyükada’nın ardından üçüncü korvet olacak TCG Burgazada, 99,5 metre boya, 14,4 metre genişliğe ve 2 bin 400 ton ağırlığa sahip. Modern teknoloji ve silah sistemleriyle donatılan TCG Burgazada, intikal süratiyle ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili seyir menziline sahip olarak 10 gün denizde kalabiliyor. 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip korvet, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol görevlerine yönelik imkan ve kabiliyete sahip.

Kınalıada gün sayıyor

MİLGEM Projesi’nin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada’nın donatımına ise İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediliyor.

Öte yandan; Milli Savunma Bakanlığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yeni katılan TCG Burgazada için özel klip hazırlandı. Yunus balıkları ve Türk bayrağı görüntüleriyle başlayan klipte MİLGEM Projesi kapsamında üretilen TCG Büyükada’dan görüntüler yer alıyor. Korvetin seyir sırasında çekilen görüntülerinin bulunduğu klipte, personelin eğitim faaliyetleri, gemiye helikopterden personel indirilmesi ve atış gibi çeşitli görüntüler de yer alıyor.

Klip, “MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin” ifadeleriyle sona eriyor.

Birini denize indirdi, ötekisine ilk kaynağı yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi’nin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis’in ilk kaynak törenine katıldı. Aydınreis’e ilk kaynağı yapan Başkan Erdoğan, tören sonrası TCG Burgazada gemisini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.