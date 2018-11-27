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Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde aday göstereceği 20 belediye başkan adayını açıkladı. Erdoğan İzmir için Nihat Zeybekçi, Ankara için Mehmet Özhaseki'yi aday gösterdi.

27 Kasım 2018 Salı 12:08
Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, AK Parti'nin İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İstanbul Sancaktepe’de dün düşen askeri helikopterimizde hayatlarını kaybeden askerlerimize bir daha Allah’tan rahmet diliyorum.

Halen sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan askerlerimize başarılar diliyorum.

Akdeniz'de Ege ve Akdeniz'deki haklarımız meselesi eskiden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz hususlardır.

Ülkemizi 12 mil meselesinde adeta Ege Denizi'ne ayak basamaz gayretleri beyhudedir. Haklarımızı sonuna kadar kullanmakta ve buna engel olmak isteyenlere hadlerini bildirmekte kararlıyız.

Fırsatçılık kötüdür. Uluslararası ilişkilerde fırsatçılık çok daha kötüdür. Akdeniz'de kimi ülkelerin kendi iç meselleriyle uğraşmasını fırsat bilerek ekonomik hakimiyet kurma isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Şu anda 4,5 milyon insanı ülkesinde barındıran bir Türkiye var, diğer tarafta botlarla Akdeniz’e açılanları Akdeniz’in sularına gömenler var. Bu oyunlara artık karnımız toktur. Türkiye olarak ne Doğu Akdeniz’de ne de diğer bölgelerde kendi tezlerimizden en küçük taviz vermeyeceğiz.

Karadeniz gerilimi

Karadeniz'deyse başka bir gerilim giderek tırmanıyor. Gerilimin yeniden alevlenmesinden üzüntü duyuyoruz.

Karadeniz'in bir an önce barış denizi haline gelmesini ümit ediyoruz. Rus ve Ukraynalı dostlarımıza sorunları diyalog ile çözmeleri çağrısını yapıyoruz.

"Taahhüt ediyoruz

Dünyayı korkutmak için sürekli büyütülen DEAŞ’ın aslında nasıl bir proje olduğu Türkiye’nin sahaya girmesiyle belli olmuştur. Bu örgütü biz çökerttik. Karşı olduklarını söyleyenler DEAŞ’a karşı mücadele vermediler. Suriye’de DEAŞ yoktur. Sadece DEAŞ görüntüsü altında bir takım küçük çeteler vardır. Biz Türkiye olarak bu örgütün kalıntılarını el ele verirsek birkaç ay içinde tamamen ortadan kaldırmayı taahhüt ediyoruz.

PKK’nın Suriye kolunu oluşturan terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Kandil’dekilerin dağlara kaçırılan kızları kadınları ne hale getirdiklerini tüm dünya izliyor. Onlardan doğan çocuklarda Avrupa’da şurada burada satılıyor.

Ülkemize verdikleri sözleri tutmayanlar artık yolun sonuna geldiklerini görmelidirler. Müttefik olduğumuzu söyleyenler için bu bir fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri takdirde Türkiye'nin yanında olduklarını anlayacağız. Aksi kendi bekamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

Ekonomide yaz aylarında maruz kaldığımız saldırıların olumsuz etkilerini yavaş yavaş siliyoruz. Türkiye, en sıkıntılı günlerinde İstanbul Havalimanı'nın ve Star Rafinesi, TANAP’ın açılışını yaparak dünya gündeminde en üst sıralarında yer almıştır.

Yatırım seferberliği mesajı

Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız.

Yerel seçimler

31 Mart 2019 seçimleriyle ilgili manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz. Her alanda Türkiye’ye adeta çağ atlattık. 2019 için de gönül belediyeciliğimizi ifade eden bir vizyonla milletimizin karşısına çıkacağız. Kim ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir.

20 büyükşehir ve il başkan adayımızı açıklayacağız. İnşallah Güney Amerika dönüşü kalan il, ilçe ve belde adaylarımızı açıklayacağız.

Milletinin evinin önünden çöpünü düzenli alamıyorsanız musluğundan suyunu akıtamazsınız millet size mazeret sormaz, biletinizi keser. Bu millet kime nasıl bilet keseceğini biliyor. Ümraniye’de çöp dağı patladığında oranın belediye başkanı CHP’liydi. Partimde de bu tür arkadaşlarımız varsa kusura bakmasınlar onlarla da yol yürümeyiz. 3 kez belediye başkanlığında kalan arkadaşlarımız farklı yerlere kaydırdık. Onların başarısından istifade etmek istedik.

Ana muhalefet partisi CHP hizmetten icraattan projeden uzak anlayışla ülkemiz siyaset anlayışını zehirlemiştir.

Kılıçdaroğlu CHP’li başkanları yönettiği yerlerde hayat kalitesinin yüksekliğinden bahsediyor. CHP’li başkanlarının yönettiği yerler bugünkü refahına büyükşehir ya da hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir.

Kadıköy’den Pendik’e belediyesinin raylı sistemiyle değil, büyükşehirin raylı sistemiyle gidiyorsunuz. Bu belediye CHP’li demedik her yere aynı hizmeti götürdük.

İşte adaylar

Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek

Ankara - Mehmet Özhaseki

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bingöl - Erdal Arıkan

Çanakkale - Ayhan Gider

Çankırı - Hüseyin Boz

Çorum - Halil İbrahim Aşkın

Eskişehir - Burhan Sakallı

Hatay - İbrahim Güler

İzmir - Nihat Zeybekci

Karaman - Mahmut Sami Şahin

Konya - Uğur İbrahim Altay

Mardin - Mehmet Vecdi Kahraman

Muş - Feyat Asya

Sakarya - Ekrem Yüce

Sivas - Hilmi Bilgin

Tokat - Eyüp Eroğlu

Trabzon - Murat Zorluoğlu

Uşak - Mehmet Çakın

Yozgat - Celal köse

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:08
  1. Uşak
  2. Yozgat
  3. Trabzon
  4. Tokat
  5. Sivas
  6. Sakarya
  7. Muş
  8. Mardin
  9. Konya
  10. Karaman
  11. İzmir
  12. Hatay
  13. Eskişehir
  14. Çorum
  15. Çankırı
  16. Çanakkale
  17. Bingöl
  18. Balıkesir
  19. Ankara
  20. Afyon
  21. İstanbul
  22. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • bal-kesbal-kes13 dk önce
    olmadı reis. balıkesirden gösterilen adayın asker abisi fetöden hapiste. kendisinin darbeden altı ay önce bir numaralı darbeci akın öztürk ile çekilmişgazetelerdefotorafları var. yazık oldu balıkesir e. balıkesir halkı başkana değil reise oy verdi. bu seçimde oy vereceğini hiç sanmıyorumbelediye başkanılığı için chp li milletvekili ahmet akınaşimdiden hayırlı olsun diyorum
  • fetösavarfetösavar13 dk önce
    Bilemedim , yani pek heyecan yaratmadı bu isimler. Sadece istanbul'da güçlü bir isim olacak (Binali Yıldırım) ...Yazık...O kadar güçlü isim partiyi sattı ki bu isimlerle yola devam ediyoruz...Hayırlısı olsun diyelim...Bi de strateji olarak Eskişehirde aday çıkarma gereksiz olmuş. Yılmaz Büyükerşen neredeyse kusursuz çalışıyor. Eskişehir Türkiye'nin en güzel şehri..Keşke AK Parti adayı olsaydı ama değil...yine de onu destekleyeceğim
  • MilletMillet1 sa önce
    Olmadı Reisim olamadı
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