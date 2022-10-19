Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Kaza hepimizin yüreğini dağlamıştır. Amasra madenimiz son teknoloji güvenlik sistemine sahiptir. Metan gazı tüm dünyada madencilerin korkulu rüyasıdır, madenlerde gaz izleme sensörleri 24 saat boyunca çalışmaktadır.

Kazanın yaşandığı andan itibaren devletimiz tüm kurumları ile olaya müdahale etmiş, 18 saat içinde arama kurtarma tamamlanmıştır.

Tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz, çalışma sonrasında öğreneceğiz. Rapor çıkana dek her şey spekülasyondan ibaret.

Yaralıların durumu iyiye gidiyor

İstanbul'da tedavi gören 6 yaralıdan bazılarının durumu iyiye gidiyor. En ileri teknoloji Çam ve Sakura Hastanesi'nde mevcuttur. Bartın'da tedavi gören yaralıların tamamı ise taburcu edildi.

Kurumlarımız canla başla konuyla ilgili görevlerini yapmaktadır. Ayrıca afet öncesi yapılan denetimleri de mercek altına aldık. Çeşitli bakanlıklara bağlı denetimlerin en yoğun uygulandığı yerlerden birisi Amasra’daki ocağımızdır. Bir kaza meydana gelmişse önüyle arkasıyla sebeplerini araştırıp bulmak, gereğini yapmak bizim vazifemizdir. Hayatını kaybeden madencilerin geride bıraktıkları devlete emanettir.

"Gözünün yaşına bakmayacağız"

Kaza raporlarının ortaya çıkmasının ardından, ihmali görülen kim varsa gözünün yaşına bakmayacağız.

Ayrıntılar geliyor...