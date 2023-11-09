Başkan Erdoğan açıkladı: İstanbul'da Uluslararası Gazze Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı yapılacak" dedi.
Terör oluşumu İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım nedeniyle yoğun diplomatik temaslarını sürdüren Türkiye, dünyayı da harekete geçmeye zorluyor.
Yaptığı açıklamalarla dünya kamuoyunu ve ülke liderlerini harekete geçmeye çağıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez liderleri İstanbul’da bir araya getirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Uluslararası Gazze Zirvesi yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı yapılacak” dedi.
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