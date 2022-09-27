Başkan Erdoğan açacak! Türkiye'nin en büyüğü geliyor

Türkiye’nin alan olarak en büyük şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. Açıldığında Ankara’nın ikinci şehir hastanesi olacak Etlik Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 3 bin 724 yatak kapasitesi, 938 polikliniğe sahip olacak. Hastane konumu ve hizmet kapasitesi ile sadece başkente değil, çevre illere de hizmet verecek.

Kabine sonrası müjde

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada en büyük sağlık yatırımlarından birisi olan Ankara’nın ikinci şehir hastanesi Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül Çarşamba günü törenle hizmete açılacağını söyledi.